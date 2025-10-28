ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Nyitókép: Getty Images/ Guido Mieth

Figyelem, több órás leállás jön az egyik hazai banknál

Kedd késő este több órára leállnak az Erste Bank egyes szolgáltatásai rendszerkarbantartás miatt.

Az Erste Bank késő este rendszerkarbantartást végez, emiatt több órán át nem lesznek elérhetők bizonyos szolgáltatásai – szúrta ki az ATV. A leállás október 28-án, 22 órakor kezdődik, és várhatóan másnap, október 29-én hajnali 3 óráig tart.

A pénzügyi intézet közlése szerint ez idő alatt nem lesz elérhető többek között a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, az Electra, az Erste Business MobilBank, valamint az SMS-szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakástakarék-kifizetések online felülete sem.

Néhány funkció azonban zavartalanul működik majd a karbantartás idején is, például az azonnali átutalások fogadása, az internetes vásárlás, a készpénzfelvétel és befizetés belföldi ATM-eknél, a bankkártyás vásárlás POS-terminálokon, a bankkártya letiltása és a George Web tiltása TeleBankon keresztül, valamint a MobilePay, a weboldal szolgáltatások és a mobilfeltöltés.

Az Erste jelezte: további nagyobb karbantartási leállásokra november 21–22. között, valamint december 4–5. között lehet számítani. A közlemény arra is emlékeztet, hogy a tervezett karbantartások a jogszabály szerint bankszünnapnak minősülnek, még akkor is, ha a szolgáltatások csak néhány órán át szünetelnek.

Kezdőlap    Gazdaság    Figyelem, több órás leállás jön az egyik hazai banknál

