Figyelem, több órás leállás jön az egyik hazai banknál

Az Erste Bank késő este rendszerkarbantartást végez, emiatt több órán át nem lesznek elérhetők bizonyos szolgáltatásai – szúrta ki az ATV. A leállás október 28-án, 22 órakor kezdődik, és várhatóan másnap, október 29-én hajnali 3 óráig tart.

A pénzügyi intézet közlése szerint ez idő alatt nem lesz elérhető többek között a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, az Electra, az Erste Business MobilBank, valamint az SMS-szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakástakarék-kifizetések online felülete sem.

Néhány funkció azonban zavartalanul működik majd a karbantartás idején is, például az azonnali átutalások fogadása, az internetes vásárlás, a készpénzfelvétel és befizetés belföldi ATM-eknél, a bankkártyás vásárlás POS-terminálokon, a bankkártya letiltása és a George Web tiltása TeleBankon keresztül, valamint a MobilePay, a weboldal szolgáltatások és a mobilfeltöltés.

Az Erste jelezte: további nagyobb karbantartási leállásokra november 21–22. között, valamint december 4–5. között lehet számítani. A közlemény arra is emlékeztet, hogy a tervezett karbantartások a jogszabály szerint bankszünnapnak minősülnek, még akkor is, ha a szolgáltatások csak néhány órán át szünetelnek.