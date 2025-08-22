Meglepően sokan lesznek rosszul az elektromos autókban – itt a magyarázat, miért

Szerencsére nem a sofőröket, hanem elsősorban az utasokat érinti inkább az utazási betegség. Az igazi ok a több panaszra az, hogy az elektromos autó „simábban” jár, mint a benzinesek vagy dízelesek – és ez megtéveszti az érzékszerveinket.
Az elektromos autók hajtása sokkal egyenletesebb, mint a benzines vagy dízel autóké. A belső égésű motorok vibrációja, a váltások, a motorzaj és a rezgések folyamatosan „érzékeltetik” az utassal, hogy a jármű mozog. Ez tudat alatt segíti az agyat az érzékszervek közötti információk összehangolásában. Az elektromos autókban viszont hiányzik ez a fajta visszajelzés: csendesek, alig rezegnek, és a gyorsulás is sokszor teljesen simán, fokozatváltások nélkül történik. Az agy emiatt kevésbé kap mozgást megerősítő jeleket, miközben a belső fül egyértelműen érzékeli a gyorsulást vagy a kanyart – ebből fakad az érzékszervi ellentmondás, ami az utazási betegséget kiváltja – magyarázta el Csernik András somogyi autókereskedő a sonline.hu oldalon, hogy miért több a panasz az elektromos autókra ebből a szempontból.
– Az is számít, hogy az elektromos autókban gyakran alkalmaznak fékezésienergia-visszanyerést (rekuperációt).Ilyenkor a jármű lassulása nem mindig azonos a megszokott fékezési érzetekkel, hanem hirtelen vagy fokozatos, a vezető beállításától függően. Ez a „szokatlan” lassulás szintén fokozhatja a rosszullét kialakulását – tette hozzá az értékesítő.
Íme néhány jótanács, hogy ne legyünk rosszul sem elektromos autóban, sem dízelben vagy benzinesben.
- Nézzünk előre a távolba!
- Szellőztessünk!
- Együnk könnyűt indulás előtt, igyunk elegendő folyadékot, de kerüljük az alkoholt és a koffeint!
- Tartsunk szünetet!
- Rágózzunk vagy rágcsáljunk valamit!
- Próbáljunk lazítani!
- Gyógyszeres segítséget is igénybe vehetünk, a patikákban kaphatók ilyen szerek vagy tapaszok.