Meglepően sokan lesznek rosszul az elektromos autókban – itt a magyarázat, miért

Szerencsére nem a sofőröket, hanem elsősorban az utasokat érinti inkább az utazási betegség. Az igazi ok a több panaszra az, hogy az elektromos autó „simábban” jár, mint a benzinesek vagy dízelesek – és ez megtéveszti az érzékszerveinket.

Az elektromos autók hajtása sokkal egyenletesebb, mint a benzines vagy dízel autóké. A belső égésű motorok vibrációja, a váltások, a motorzaj és a rezgések folyamatosan „érzékeltetik” az utassal, hogy a jármű mozog. Ez tudat alatt segíti az agyat az érzékszervek közötti információk összehangolásában. Az elektromos autókban viszont hiányzik ez a fajta visszajelzés: csendesek, alig rezegnek, és a gyorsulás is sokszor teljesen simán, fokozatváltások nélkül történik. Az agy emiatt kevésbé kap mozgást megerősítő jeleket, miközben a belső fül egyértelműen érzékeli a gyorsulást vagy a kanyart – ebből fakad az érzékszervi ellentmondás, ami az utazási betegséget kiváltja – magyarázta el Csernik András somogyi autókereskedő a sonline.hu oldalon, hogy miért több a panasz az elektromos autókra ebből a szempontból.

Mi az az utazási betegség? Az utazási betegség (más néven kinetózis) egy olyan állapot, amely akkor jelentkezik, amikor az agyunk ellentmondásos információkat kap az érzékszervektől a mozgásról. Például ha autóban ülünk és olvasunk, a szemünk azt érzékeli, hogy egy helyben vagyunk, miközben a belső fül egyensúlyszervi rendszere mozgást jelez. Ez az ellentét váltja ki a tüneteket.

– Az is számít, hogy az elektromos autókban gyakran alkalmaznak fékezésienergia-visszanyerést (rekuperációt).Ilyenkor a jármű lassulása nem mindig azonos a megszokott fékezési érzetekkel, hanem hirtelen vagy fokozatos, a vezető beállításától függően. Ez a „szokatlan” lassulás szintén fokozhatja a rosszullét kialakulását – tette hozzá az értékesítő.

Íme néhány jótanács, hogy ne legyünk rosszul sem elektromos autóban, sem dízelben vagy benzinesben.