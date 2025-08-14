Több pénz jut szűrővizsgálatokra

A Portfolio szúrta ki az intézkedést amely szerint 4 milliárd többletforrást ad erre a célra a kormány, a jövő évi költségvetésben pedig 16 milliárd forintnyi plusz pénzt ad a kabinet, meg is van, hogy milyen forrásból.

A határozat lényegében elismeri, hogy nem megfelelő a magyar betegek ultrahangvizsgálatokhoz való hozzáférése. Kimondja ugyanis, hogy "a kormány az ultrahangvizsgálatokat megelőző várakozási idő csökkentése és a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében egyetért

az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével, valamint a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével".

Ennek érdekében első körben azonnali határidővel csoportosít át az általános költségvetési tartalékból 601 millió forintot a kormány a Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, Országos Kórházi Főigazgatóság alcím javára. Második lépésként megemeli 4 milliárd forinttal az idei költségvetésben az összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzatát. Ennek a határideje azonnali.

Harmadik lépésként pedig a 2026-os költségvetésben csoportosít át erre a célra a kormány 16 milliárd forintot és nem is meglepő, hogy mi ennek a plusz költésnek a fedezete.

A gazdaságfejlesztési keret terhére valósul meg az extra költekezés.