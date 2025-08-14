ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Doctor ultrasound knee test. Scan medical equipment. Diagnosis ultrasound foot. Varicose ankle exam tool.
Nyitókép: Elena Volf/Getty Images

Több pénz jut szűrővizsgálatokra

Infostart

Az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről jelent meg a kormány döntése a szerda esti Magyar Közlönyben.

A Portfolio szúrta ki az intézkedést amely szerint 4 milliárd többletforrást ad erre a célra a kormány, a jövő évi költségvetésben pedig 16 milliárd forintnyi plusz pénzt ad a kabinet, meg is van, hogy milyen forrásból.

A határozat lényegében elismeri, hogy nem megfelelő a magyar betegek ultrahangvizsgálatokhoz való hozzáférése. Kimondja ugyanis, hogy "a kormány az ultrahangvizsgálatokat megelőző várakozási idő csökkentése és a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében egyetért

  1. az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével, valamint
  2. a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével".

Ennek érdekében első körben azonnali határidővel csoportosít át az általános költségvetési tartalékból 601 millió forintot a kormány a Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, Országos Kórházi Főigazgatóság alcím javára. Második lépésként megemeli 4 milliárd forinttal az idei költségvetésben az összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzatát. Ennek a határideje azonnali.

Harmadik lépésként pedig a 2026-os költségvetésben csoportosít át erre a célra a kormány 16 milliárd forintot és nem is meglepő, hogy mi ennek a plusz költésnek a fedezete.

A gazdaságfejlesztési keret terhére valósul meg az extra költekezés.

költségvetés

egészségügy

ultrahangos szűrés

