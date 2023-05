Meglepő eredmény: még szorosabbra húzta az átlag magyar a nadrágszíjat

A kutatás eredménye szerint Magyarországon volt a legmagasabb azon háztartások aránya, amelyek az előző év hasonló negyedévéhez képest visszavágták költekezéseiket, elsősorban az áremelkedésekre reagálva. Ez meglepte a kutatókat: nem számítottak arra, hogy a spórolók aránya közel duplájára emelkedik – mondta az InfoRádióban Major Helga, a Publicis Groupe Hungary médiadirektora.

Abban nem volt meglepetés, melyek voltak az első tételek, amelyek eltűntek egy ilyen megváltozott gazdasági helyzetben (nyaralás, étterem, sportfelszerelés), ám

egyre inkább az látszik, hogy már a korábban az öltözködésre és az édességre szánt forintok sorsát is átgondolják.

A háztartás anyagi helyzetétől függően vagy teljesen elfordulnak az emberek egyes árukategóriáktól, vagy kevesebbet, illetve olcsóbb márkájú terméket vásárolnak belőle.

Azt egyetlen gyártó cégnek se javasolta az ügynökség, hogy a termékeiket "lepozicionálják". Major Helga szerint a prémiumtermékek iránti vágy folyamatosan erős, és ebben nem is látnak csökkenést. Sőt, egyes termékkategóriákban a prémium termékek fogyasztása növekedett is: azzal, hogy ezek átkerültek egy "ünnepi" státuszba, egy-egy alkalommal azok is megveszik, akik egyébként nem tartoztak az adott márkának a fogyasztói közé.

Kiderült továbbá, hogy mind a négy vizsgált országban létezik egy fogyasztói réteg, amelynek vásárlásait nem befolyásolta az infláció.

Magyarországon a válaszadók 25 százaléka nyilatkozott úgy, hogy semmit sem változtatott a költési szokásain.

Ők azok közül kerültek ki, akik jövedelme 430 ezer forint fölött van egyéni szinten. Igaz, itt is szemmel látható a csökkenés: ez az az arány tavaly még 44 százalék volt. Mindazonáltal a többi országban szélesebb ez a réteg, mint Magyarországon – ismertette az adatokat a szakember. Igazodnak a gyártók A tartós fogyasztási cikkek vásárlásának esetleges elhalasztását nem mérték, mert a lakosság azonnali reakcióira voltak kíváncsiak, amelyek elsősorban az FMCG-szektort érintik (Fast-Moving Consumer Goods - a gyorsan forgó fogyasztási cikkek). A terv az, hogy a további negyedévekben is folytatják a felmérést, mert az eredmények az ügynökség számára kulcsfontosságúak a kommunikációs stratégiájuk megalkotásához.

Ezen adatok alapján a gyártók is reagálhatnak, hiszen egy-egy nagyobb FMCG-vállalatnak elég nagy a termékpalettája, tud változtatni azon, hogy mikor, melyik terméket támogatja például hirdetésekkel, vagy pedig optimalizálhat annak fényében, hogy melyik árun van épp nagyobb kereslet vagy profitlehetőség.

