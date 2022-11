Elemző: a magyar ingatlanpiac most ott tart, mint 2013-ban

A Duna House legnagyobb hazai ingatlanforgalmazó cég rendszeresen közzéteszi az előző havi tranzakciós adatokat a lakáspiacon történő vétel-eladásokról. Októberben 8326 ingatlan cserélt gazdát, ami az egy évvel ezelőtti 11 500-hoz, és a két évvel ezelőtti 12 500-hoz képest meglehetősen nagy csökkenés – mondta az InfoRádiónak Korányi G. Tamás tőzsdei elemző.

"Ennél még drámaibb az adat, ami a felvett jelzáloghitelek értékét mutatja. Ez most októberben 68 milliárd volt, ami a tavaly októberhez képest egyharmadával kevesebb. És ami még meglepőbb: a szeptemberi adathoz képest 17 százalék a felvett jelzáloghitelek volumenének meg csökkenése" – mondta. Tehát egyhatodával kevesebb jelzáloghitelt vettek fel októberben, mint szeptemberben a magasabb kamatok miatt.

Mint mondta,

a tranzakciók alapján a magyar ingatlanpiac a 2013-as szinten van.

A 2010-es évek elején az infláció viszonylag mérsékelt volt, de nominálisan is estek az ingatlanárak. Most a húsz százalékos inflációval a vevők visszavonulnak, így a következő hónapokban "kiszárad" az ingatlanpiac, és eltűnnek a vevők. Ha valaki el akar adni ingatlant, akkor nagyobb alkut is megenged szórványosan megjelenő vevőknek.

Ennek fényében a Duna House részvényeinek értékének változása is már látszik. Az elemző szerint június elején különböző okok miatt az első félév jó volt ott, ráadásul a decemberben megvett olasz hitelközvetítő jó számokat publikált, és "majdnem 600 forint volt az árfolyam, ami abszolút csúcs". Öt éve a tőzsdén a papírt 390-en vezették be, ami a júniusi 600-hoz képest folyamatosan lejjebb ment. Most 420 forint, és alig van rá kötés.

"A 30 százalékos áresés úgy, hogy jó osztalékfizető papírról van szó, ami ezen az árfolyamon körülbelül tíz százalékhoz osztalékhozamot biztosít, eléggé meglepő. Intézményi befektetők nem nagyon mernek beszállni, mert nehéz venni, de még nehezebb kiszállni belőle" – jegyezte meg Korányi G. Tamás tőzsdei elemző.

