Ingatlanpiac: mintha kissé elszálltak volna az eladói igények

Már az ingatlaneladásba is "betehette a lábát" a válság, egyre többen spórolták meg mostanság az ingatlanközvetítőt és próbálkoznak saját maguk, tízből heten (69 százalék) nem kérnek közvetítői segítséget az OTP Ingatlanpont reprezentatív felmérése szerint, amely arra is utal, hogy a korábban gyorsan pörgő piaccal lehet összefüggésben az ingatlanosok mellőzése, ám most fordul a kocka, az elszállt árak miatt nem olyan könnyű eladni egy lakást. Ez viszont újra az ingatlanosok malmára hajtja a vizet.

"Soha ennyi új megbízás nem érkezett a használtingatlan-piacról, mint szeptember hónapban" – olvasható az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője, Piros Szilvia.

Az ingatlanszakértők azt tapasztalják, hogy a piac lassulásában az is közrejátszik, hogy

az eladók az áremelkedések és érzelmeik által is vezéreltetve egyre irreálisabb pénzeket szeretnének a zsebükben tudni, miközben a vevők igen árérzékenyek lettek.

Az Infostarttal a Balla Ingatlan a panelpiacra fókuszálva közölt részleteket az aktuális ingatlanhelyzetről, különös tekintettel arra, hogy miként formálta a panellakások kedveltségét a rezsikrízis. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Az ingatlancég először is arra figyelmeztet, hogy a Covid nem igazán kedvezett ennek az ingatlantípusnak, a bezártságra ítélt emberek a tágasabb, kertesebb, zöldebb helyeket keresték, de mivel a távhővel fűtött ingatlanok rezsije egyelőre nem robbant, a panellakások most nyerők lehetnek.

Mint Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezetője közleményében rámutatott, a pozitív fordulat még nem következett be, de Nagy Csaba dél-budai régióvezető szerint az feltételezhető, hogy a rezsivel kapcsolatos legutóbbi kormányzati intézkedések hatására ismét a kisebb ingatlanok - és így többek között a panellakások - válhatnak kelendőbbé. Dél-Budán a paneleknél 800 ezer forint és 1,1 millió forint között változtak egyébként a kínálati árak négyzetméterenként, ez azonban ugyancsak nem eladási, hanem hirdetési árakat jelent,

1 millió forint fölötti négyzetméterár már "erős túlzás"

itt, csakúgy, mint a XIV., XVI. kerületekben. Rencsevics Mária XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy legkönnyebben a felújított panellakásokat lehetett értékesíteni az elmúlt hónapokban Dél-Pesten: ha jól voltak beárazva, akkor akár 1-2 hét alatt is vevőt lehetett találni rájuk, de átlagosan mintegy 2 hónapos értékesítési időről beszélhetünk.

Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images