A mamahoteleket a járvány sem tudta bezárni

Az Eurostat adatai alapján 2021-ben, az előző évivel megegyezően, átlagosan 26 és fél éves korban hagyták el a szülői házat a fiatalok és vettek saját ingatlant, vagy bérelt lakásba költöztek – mondta az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Valkó Dávid azt is elmondta, hogy a nők általában hamarabb, 25 és fél évesen hagyják el a szülői otthont. Ezzel szemben a 2021-es adatok szerint a férfiak átlagosan 27,7 évesen kezdenek önálló életet az Európai Unió országaiban.

Arról is beszélt, hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes államok között. A két szélsőértéket a svédek és a portugálok jelentik, előbbiek már 17, utóbbiak csaknem 34 évesen hagyják el a szülő házat – mondta az Eurostat adatait értékelve.

A magyarok a középmezőnyben helyezkednek el, 2021-ben 27,3 tized év volt az átlag, ami 0,1 évvel csökkent 2020-hoz képest.

Valkó Dávid szerint rengeteg objektív és szubjektív szempont van az önálló élet megkezdésénél. Először is azt kell mérlegelni, hogy saját lakást vegyenek, vagy inkább béreljenek. Illetve az is sokat számít, hogy valaki egyedül vagy a párjával akar költözni, esetleg már gyereket is várnak – mondta az ingatlanszakértő. Ez legfőképpen a lakás méreténél fontos szempont.

Az OTP vezető elemzője ugyanakkor azt is elmondta, hogy a választásnál újabban már a rezsiköltségek is fontos szempontnak számítanak. Itt a férfiak a megfontoltabbak. Nyitottabbak a környezet- és energetikai szempontokra azokat jobban mérlegelik és olyan ingatlanok választanak, ami lehetőleg energiatakarékos. Ők ráadásul inkább hosszú távra terveznek – tette hozzá Valkó Dávid.

Azt is elmesélte, hogy a magyarok átlagosan háromszor költöznek életük során, ami elég alacsonynak számít mind európai, mind pedig világviszonylatban.

Ugyanakkor az ingatlanpiaci szakértő úgy látja, hogy ez vélhetően növekedni fog, és a fiatalok kisebb lépcsőkben haladnak majd. Lassan kikopik a 20 évvel ezelőtti tendencia, amikor rögtön egy életre szóló, családi otthonnal szerettek volna kezdeni a fiatalok. Szerinte a fejlődés lépcsőzetes lesz, mindig az adott élethelyzetnek megfelelő ingatlant fogják keresni és a vásárlásnál fontos szempontok lesznek a hosszú távú fenntartási költségek, illetve az értékállóság.

Bár alapvetően szeretünk zöldövezetben élni – tette hozzá a vezető elemző – a koronavírus-járvány egyik „hozadéka”, hogy fontos szempont lett a környék jó infrastruktúrája és a munkahely közelsége.

Utóbbi még akkor is lényeges, ha egyébként főleg a fiatalok körében egyre gyakoribb a home office, vagyis az otthoni munkavégzés. Ennek dacára az ingatlanválasztásnál mégis fontos, hogy könnyen elérhető legyen a munkahely – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Nyitókép: Wutwhan foto/Getty Images