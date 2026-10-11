Kiss Róbert Richárd: Dél-Európában már megváltoztak a szokások, ezt Magyarországon is meg kellene ugrani

A nyári nagy szárazság és a korábbinál nagyobb hőség miatt már most megváltoztak az utazási szokások, hiszen sokan vannak, akik az északi, hűvösebb területeket választják ilyenkor. Egyre népszerűbb Svédország és Norvégia, és Németországban is nagyobb az érdeklődés a tengerparti régiók iránt – ahol egyébként 13-14 Celsius-fokos a tenger vize a nyári időszakban. Ugyanez igaz Lengyelország északi vidékeire – mondta az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő.

Kiemelte azonban, hogy ez a tendencia nem taszítja le Franciaországot az európai trónról. Jelenleg ide látogat el évente a legtöbb, több mint 100 millió turista, utána pedig Olaszország és Spanyolország következik. Az itteni üdülőterületek továbbra is vezetnek, továbbra is ide, illetve Görög- és Törökországba utaznak nyaranta, mert

ekkor van az iskolai szünet

ekkor vannak a szabadságolások

szeretik az ottani üdülőparadicsomokat.

Népszerűek az őszi utak, sokan választják szeptemberben-októberben a görög vagy a dél-spanyolországi, dél-olaszországi területeket, a korábban utószezoni időszakok (például szeptember második hete) már-már szezonnak minősülnek. Van tehát változás, de amíg az iskolai szünetek és a szabadságolások nyáron vannak, gyökeres változásra Kiss Róbert Richárd szerint nem lehet számítani.

Megváltoztak ugyanakkor a szokások ezeken a területeken a forró nyári időszakokban – emelte ki a Világszám magazin szerkesztő-műsorvezetője.

„Sokszor ott, ahol nagyon nagy meleg van, kevesebbet mozgunk a napközbeni időszakban, és kitolódott például az esti időszak. Régen hat-hét óra körül elmentek az emberek vacsorázni, ma még csak akkor mennek fel az olaszországi Calabriában a tengerpartról, és nyolc-kilenc órakor kezdődnek a vacsorák, vagy esetleg este tízkor. És Tropeában, a kedvelt délolasz üdülőparadicsomban este tizenegykor minden további nélkül bemehetünk a katedrálisba” – mondta, hozzátéve, hogy bizonyos látványosságokat ekkor is meg lehet tekinteni, mert „ekkor mozognak az emberek, ekkor van élet a településeken”.

Úgy véli, ezt Magyarországon is „meg kellene ugrani”, mert már nem működik az, hogy mondjuk Balatonfüreden tízkor minden bezár, és háromnegyed tízkor az utolsó vendégeket akarják kiszolgálni. Szerinte este tizenegyig nyitva kell lenniük az attrakcióknak, és például a Tagore sétányon éjfélig nyitva kell tartania az üzleteknek, szolgáltatóknak. „Ma már senki nem fog délután kettő órakor az iszonyatos melegben sétálni a korzón, hogy majd akkor vásárolgat” – összegzett.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.