Németh Viktória: egyre jobban vonzzák a turistákat a hűvösebb régiók

Az idei nyár katalizátorként hatott arra a folyamatra, amelynek eredményeként az észak-európai országok egyre kedveltebb nyári úti célnak számítanak – mondta az InfoRádióban Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője. Mint mondta, több észak-európai desztináció híressé vált már korábban is, például Rovaniemi az „igazi finn Mikulás otthonaként” tett szert nagy népszerűségre, de a sarki fény miatt is sokan látogatják. Az idei év viszont mintegy katalizátorként hatott az Észak-Európába irányuló utazási trendekre.

A keresések számában megugrást tapasztaltak, de a tényleges turisztikai adatokban csak 5-7 százalékos a bővülés. Ennek oka szerinte az, hogy például Izland már régebben „kitette a megtelt táblát”, és az érkezők számának növelése helyett a fenntartható turizmusra helyezi a hangsúlyt.

A mediterrán térségben nagyon meleg volt az utóbbi nyarakon, 40 Celsius-fok feletti értékeket is huzamosabb ideig el kellett viselni. Emellett azonban a geopolitikai folyamatok is népszerűbbé tették Észak-Európát, hiszen a Közel-Kelet rendkívül fontos légi közlekedési csomópont. Nemcsak a Perzsa-öböl térségébe utaznak nagyon sokan, hanem ez a térség biztosítja a tranzitkapcsolatot az Ázsia, Európa és Ausztrália között utazók számára is, ám az ottani háború idén rengeteg turistát távol tartott azután is, hogy jórészt helyreállt a régió légi közlekedése.

„Mivel a biztonságpolitikai kockázatok idén nyáron ilyen magasak voltak, sokan inkább úgy döntöttek, hogy Európán belül utaznak. A különböző európai térségek közti térkép ezért kissé átrajzolódott. A hőmérséklet miatt pedig a szokások is átlakultak, az, hogy mikor látogatják meg a turisták a hagyományosan népszerű látnivalókat. Felkapottá váltak a reggeli és a késő délutáni órák” – fogalmazott Németh Viktória.

Ebből a folyamatból az Oeconomus senior elemzője szerint a közép-európai térség profitálni tudott, de ez elsősorban a cseh és a szlovák adatokon látszik,

míg Magyarország kevésbé tudta jól kihasználni ezt a helyzetet, és a magyar adatokban augusztusban még visszaesés is látszott. Ebben a szomszédunkban, Ukrajnában zajló háborúnak is lehet szerepe.

A turizmusban az elemző szerint egyre nagyobb teret fog foglalni magának a nyári hűsölés, az úgynevezett „coolcation” (az angol hűvös – cool, és vakáció – vacation szavak összetétele), ami magában foglal minden olyan területre történő utazást, ahol nincs olyan meleg, szóba jöhetnek például Ausztria vagy más országok hegyvidékei is. Összességében azonban az eddig is legnépszerűbb (spanyol, görög, olasz) úti célok maradnak értékelése szerint a legfelkapottabbak.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

(A nyitóképen: A Göteborgi szigetcsoporthoz tartozó Donsö szigete, Svédország)