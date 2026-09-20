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Fiatal nő egy szökőkútban hűsöl a nyári forróságban.
Nyitókép: Getty Images/Francesco Carta fotografo

Most senki ne panaszkodjon, hogy hétvégére romlott el az idő, mert hétfőre fog!

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Még egy nap nyáriasan meleg idő vár ránk, majd markáns hidegfront érkezik:

Az utolsó nyáriasan meleg nap lesz a vasárnapi, hétfőn markáns lehűlés jön, de most sem fog esni a front érkezésekor, manapság nem szokás...

Ami a részleteket illeti, hajnalban derült, enyhén fátyolfelhős ég alatt, szélcsendes környezetben 9-15 fokot lehetett mérni, néhol ennél is hidegebbet.

Napközben országszerte sok napsütés várható, kevés gomolyfelhő képződhet, de ezek nem törnek magasra.

A délutáni-esti órákban érkezik a hidegfront, a naplementét már nem fogjuk látni. A délutáni csúcshőmérséklet viszont még 27-30 fok közé esik árnyékban.

Erős szél is kíséri majd a front érkezését, az erős szél keddig kitart.

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