Rémes hírt kapott a magyar labdarúgó-válogatott

A Nemzeti Sport információi szerint Varga Barnabás sérülése miatt biztosan kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott soron következő négy válogatott mérkőzését.
A lap úgy értesült, hogy a combjában megállapítható a szakadás az első vizsgálatok alapján, viszont annak mélysége – tehát hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt – nem.
Részlegesnél egy-két, teljes szakadásnál akár három hónap kihagyás is várhat a labdarúgóra.
Mindez azt jelenti, Varga nem léphetne pályára a szeptember végi-október eleji négy válogatott mérkőzésen.
A combizomszakadás egyébként ismerős sérülés lehet a magyar futball követőinek és legjobb támadóinak, nemrég ilyen sérüléssel műtötték Böde Dánielt is, aki nagyjából egy hónapja harcképtelen
Varga Barnabás a Panszeraikosz elleni csütörtöki Görög Kupa-meccs 56. percében kapott a combjához, nem tudta folytatni a játékot. Ezt megelőzően két gólt szerzett, Vitális Milán is betalált, az AEK Athén pedig végül 8–1-re nyerte meg az összecsapást. Marko Nikolics vezetőedző ezt követően még csak arról számolt be, a hétvégi bajnokijukon biztosan nem állhat a rendelkezésére a támadó.
A magyar válogatott keretében Varga mellett csak Szalai József igazi csatár, rajta kívül Sallai Roland vagy Lukács Dániel játszhat legelöl.
A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje:
Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20.45
Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20.45
Október 2.: Magyarország–Georgia, 20.45
Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20.45
November 14.: Georgia–Magyarország, 18.00
November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20.45