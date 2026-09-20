Épp most feneklik meg a balatoni vitorlázás – videó

Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb veszélybe kerülhetnek a balatoni vitorlások.

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) arra figyelmezteti a hajótulajdonosokat, hogy a szokásosnál jóval korábban gondoskodjanak hajóik szezon végi kiemeléséről, ugyanis néhány centiméteres apadás is komoly problémát okozhat a sekélyebb kikötőkben.

Mint a Veolon olvasható közlésből kiderül, a kikötőbérlők már kaptak is egy körlevelet erről, nem szabad az utolsó pillanatig várni a daruzással, nagyobb merülésű hajók felülhetnek az iszapra, és komoly károk keletkezhetnek.

Márpedig ha egy hajó mozgásképtelen, kiszabadítása már a tulajdonos feladata, a Bahartnak eszköze és kapacitása sincs segíteni ilyen helyzetben, a kikötői motorcsónakok sem segíthetnek, és a daruk is fix helyen vannak, tehát a kiemelés helyére még el kell juttatni a vitorlásokat.

Megoldást a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatánál (VMSZ) lehet keresni esetleg, ahol 2003 óta van protokoll az ilyen esetekre, de a mentés komoly víz alatti, búváros, emelőballonos előkészületet igényel, hogy a hajó elsodorható legyen a kiemelési pontra. Egy ilyen művelet 4-5 óra, és kell hozzá több búvár és 2-3 vízparti szakember. Árajánlatot pedig már most lehet kérni.

Van videó is erről az eljárásról: