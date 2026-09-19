Brutális, mi közelít, de a hétvége még nyárias időt hozhat

A HungaroMet előrejelzése szerint szeptember 19-én hajnalban főleg az ország északi, északkeleti felén lehet csípős a hajnal, Salgótarjánban és Ózdon 7 fokig is leszaladhat a hőmérséklet, míg az ország többi pontján 9-16 fokot mérhetünk.

Napközben aztán nyárias időre van kilátás. Délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is, arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad. A maximumok 24-29 fok között alakulnak, míg vasárnap egyes helyeken akár 30 fokra is van esély.