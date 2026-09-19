Heteken belül bajba kerülhetnek ezek a Windows felhasználók, lépni kell

Heteken belül nyugdíjazza a Microsoft a Windows 11 24H2-es kiadását, ami azt jelenti, hogy nem jönnek rá többé biztonsági javítások sem – számolt be róla a bleepingcomputer.com.

Ez a Home és a Pro verziókat egyaránt érinti, a vállalati és az oktatási kiadások (Enterprise, Education) azonban egy évig, 2027 októberéig még támogatottak maradnak.

A közhasználatú verziók idén október 13-án kapják meg az utolsó frissítést, utána muszáj újabb kiadásra (25H2) váltani. Ekkor ér véget a Windows 10 vállalati verziójának (Enterprise LTSB) támogatása is.

A fenti dátumot követően a 24H2-es Windows 11-kiadások többé nem kapnak biztonsági- és funkciófrissítéseket, így védtelenek maradnak a támadásokkal szemben is. A Microsoft azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy frissítsenek az újabb, 25H2-es Windows 11-verzióra – írja a hvg.hu.