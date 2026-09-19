ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök újságírókhoz beszél, miután rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezésérõl Amerika-tóvá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 27-én. A rendelet azonnali hatállyal lépteti életbe a névváltoztatást, és a belügyminisztériumot, valamint az Egyesült Államok hivatalos földrajzi helyeket és neveket tartalmazó adatbázisát is utasítja a név megváltoztatására.
Nyitókép: MTI/EPA/Washington Post pool/Al Drago

Donald Trump felsorolta, mi minden fűződik a nevéhez

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök a félidős választások közeledtével felsorolta a huszonöt legfontosabb eredményét.

Mint a Truth Social közösségi oldalán péntek este közzétett hosszú üzenetében írta, „véget vetett a menekültek befogadásának” és „hivatalos nyelvvé tette az angolt az Egyesült Államokban”. Az üzenetben Trump kiemeli a bevándorlás, a nemzetközi politika és a gazdaság terén hozott intézkedéseit.

A novemberi félidős választások előtt az amerikai elnök igyekszik megnyerni minél több választót pártjának, a republikánusoknak. Ugyanis a választáson a republikánusok elveszíthetik a képviselőházi többséget, az iráni háború pedig alaposan megtépázta az elnök népszerűségét – írta az AFP francia hírügynökség.

Trump állítása szerint „kiépítette a történelem legszigorúbban védett országhatárát".

„Az utóbbi 16 hónapban zéró rendezetlen státusú külföldit fogadtak be az Egyesült Államokba ”– írta egyebek mellett az elnök, hangsúlyozva, hogy kormányzata drasztikusan csökkentette a „veszélyes övezetekből" érkező menekültek befogadását.

Azt is állította, hogy az Egyesült Államok „megsemmisítette Irán urándúsító kapacitását”, hogy az Iszlám Köztársaságnak soha ne legyen atomfegyvere.

Az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások egy újabb háborút robbantottak ki a Közel-Keleten és felforgatták a világkereskedelmet.

Az elnök eldicsekedett az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szemben kiszabott magas vámtarifákkal is, amelyekkel a cél szerinte „az amerikai feldolgozóipar újbóli fellendítése”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump felsorolta, mi minden fűződik a nevéhez

amerika

donald trump

félidős választás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Akár árthat is a masszázs a nyiroködémás betegeknek

Akár árthat is a masszázs a nyiroködémás betegeknek
Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyiroködémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszázst. Magyarországon csaknem 170 ezer nyiroködémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot. A Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján több évtizede végeznek komplex ödémamentesítő terápiákat. Ezekről Boros Erzsébet, a klinika főorvosa beszélt az InfoRádióban.
Magyar Péter bejelentése Pécsett: lehet, hogy a kormány rendezi meg a Békemenetet

Magyar Péter bejelentése Pécsett: lehet, hogy a kormány rendezi meg a Békemenetet

Ezen gondolkodik a miniszterelnök és Ruff Bálint kancelláriaminiszter azok után, hogy a megrendezni tervezők idő előttiségre hivatkozva lemondták az október 23-ra tervezett rendezvényt. Magyar Péter Pécsett beszélt őszi országjárásán. Bejelentette: elengedhetik a szolidaritási hozzájárulás egy részét az önkormányzatoknak.
 

Magyar Péter emlékeztette Orbán Viktort egy korábbi jóslatára

Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat – részletek

Vitézy Dávid: „vége van”, nem kapják meg a 46 kamionnyi húszezer forintos bankjegyet

Hivatalos kormányzati tájékoztatást vár az MKIF a szerződés megszüntetéséről

Várkonyi Andreának is üzent Magyar Péter a sztrádakoncesszió ügyében

Máris jön az első dízeles pénzösszeg, itt vannak a szabályok

Címletekben jön az iskolakezdési utalvány, közölték a részleteket

Schmitt Máriának újabb kérdése van a Terror Házával kapcsolatban

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvannak a feltételek a háború lezárásához, most Trump válaszára vár egész Irán

Megvannak a feltételek a háború lezárásához, most Trump válaszára vár egész Irán

Közvetítőkön keresztül friss békefeltételeket továbbított az Egyesült Államoknak Irán – közölte Mohszen Rezeji, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője az Al-Dzsazírával.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten

Mutatjuk, elvitte-e valaki a 3 milliárd 250 millió forintos főnyereményt az Ötöslottó 2026/38. heti sorsolásán.

BBC
Business Sport Travel Science
Nato welcomes Greenland deal as Trump says it will give US 'permanent security control'

Nato welcomes Greenland deal as Trump says it will give US 'permanent security control'

Denmark and the US have reached an agreement after months of threats from Donald Trump to annex the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 19. 18:44
Moszkva üzletet ajánlott az AfD-nek?
2026. szeptember 19. 18:25
Kézigránátok voltak a kocsi aljára szerelve
×
×