Donald Trump felsorolta, mi minden fűződik a nevéhez

Mint a Truth Social közösségi oldalán péntek este közzétett hosszú üzenetében írta, „véget vetett a menekültek befogadásának” és „hivatalos nyelvvé tette az angolt az Egyesült Államokban”. Az üzenetben Trump kiemeli a bevándorlás, a nemzetközi politika és a gazdaság terén hozott intézkedéseit.

A novemberi félidős választások előtt az amerikai elnök igyekszik megnyerni minél több választót pártjának, a republikánusoknak. Ugyanis a választáson a republikánusok elveszíthetik a képviselőházi többséget, az iráni háború pedig alaposan megtépázta az elnök népszerűségét – írta az AFP francia hírügynökség.

Trump állítása szerint „kiépítette a történelem legszigorúbban védett országhatárát".

„Az utóbbi 16 hónapban zéró rendezetlen státusú külföldit fogadtak be az Egyesült Államokba ”– írta egyebek mellett az elnök, hangsúlyozva, hogy kormányzata drasztikusan csökkentette a „veszélyes övezetekből" érkező menekültek befogadását.

Azt is állította, hogy az Egyesült Államok „megsemmisítette Irán urándúsító kapacitását”, hogy az Iszlám Köztársaságnak soha ne legyen atomfegyvere.

Az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások egy újabb háborút robbantottak ki a Közel-Keleten és felforgatták a világkereskedelmet.

Az elnök eldicsekedett az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szemben kiszabott magas vámtarifákkal is, amelyekkel a cél szerinte „az amerikai feldolgozóipar újbóli fellendítése”.