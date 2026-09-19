Elhunyt az olasz futball egyik legnagyobb alakja, akit még Puskás Ferenc is ünnepelt

Az Inter és az olasz válogatott egykori sztárja szombaton, betegség következtében hunyt el.

„Sandro Mazzola a történelem egyik legnagyobb labdarúgója volt. Nem csupán a »nerazzurrik« történelmében. Ő maga volt az Inter története: gyerekként csatlakozott a klubhoz, és soha nem hagyta el azt. Nagy teher nyomta a vállát: egy legyőzhetetlennek tűnő apa emléke. Sorsa pedig összefonódott két legendás »nerazzurrival«, akik gyakorlatilag felnevelték, és végigkísérték a történelmi jelentőségű pályafutása során” – írta róla a nerazzurók, a fekete-kékek, az Inter búcsúztató közleménye.

Egy másik legendás labdarúgó, Valentino Mazzola fia volt; apja a teljes Grande Torino csapattal együtt a Superga-hegyi légi katasztrófában vesztette életét, amikor Sandro még hétéves sem volt.

Az Inter akadémiáján nevelkedett Sandro Mazzola teljes pályafutását a fekete-kékek színeiben töltötte. Az 1963–1964-es idényben hét góllal járult hozzá ahhoz, hogy az Inter megszerezze története első Bajnokcsapatok Európa-kupája-győzelmét; ebből kettőt a Real Madrid elleni döntőben szerzett, amelyet az Inter 3:1-re nyert meg Bécsben.

Mazzola egy alkalommal elárulta, hogy

a mérkőzés végén Puskás Ferenc nekiadta a mezét, és így szólt hozzá: „Játszottam az apád ellen, te pedig méltó módon őrizted meg az emlékét. Gratulálok.”

Az Inter és Mazzola a következő idényben is megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot.

A támadó középpályásként és visszavont csatárként játszva 572 mérkőzésen 162 gólt szerzett a fekete-kékek színeiben.

A klubbal emellett négy olasz bajnoki címet és két Világkupát is nyert.

Az 1963–1964-es szezonban ő lett a Bajnokcsapatok Európa-kupájának gólkirálya, az 1964–1965-ös idényben pedig a Serie A legeredményesebb játékosa. Az olasz válogatottal 1968-ban Európa-bajnok lett, 1970-ben pedig vb-döntőt játszott Brazília ellen.

A torna során az egyik legfőbb vitatémát az jelentette, hogyan lehetne összeegyeztetni Mazzola és Gianni Rivera játékát, mivel a szövetségi kapitány, Ferruccio Valcareggi nem volt hajlandó egyszerre pályára küldeni őket.

Mazzola kilenc alkalommal szerepelt az Aranylabda-szavazás listáján, 1971-ben pedig a második helyen végzett Johan Cruyff mögött.