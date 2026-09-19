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Nyitókép: Daniel Kadar/Getty Images

Megállapodott néhágy ügyben az állam Balásy Gyula cégével

Infostart / MTI

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) csütörtökön megállapodott a Lounge Event Kft.-vel több kiemelt magyarországi sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelés ügyében.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) csütörtökön megállapodott a Lounge Event Kft.-vel több kiemelt magyarországi sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelés ügyében, így megindulhat a tartozások ütemezett kifizetése – közölte az NRÜ szombaton.

A felek a héten a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bevonásával egyeztettek a 2026-os kiemelt sporteseményekhez – MotoGP, UEFA Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie – kapcsolódó alvállalkozói követelések rendezéséről.

A szükséges háromoldalú megállapodások előkészítése megkezdődött az NRÜ, a Lounge Event és annak alvállalkozói között, és a felek meghatározták az érintett cégek követeléseinek ütemezett rendezését – írták a közleményben.

Az NRÜ rámutatott, hogy a Lounge Event az NRÜ-vel fennálló jogvitájára hivatkozva nem tett eleget az alvállalkozói követeléseinek, holott még az előző kormány idején jelentős összegű előlegeket kaptak. Az NRÜ szerint nem a fennálló jogvita miatt nem teljesített a Lounge Event, hanem saját döntései és az ezekre visszavezethető kényszerhelyzet miatt.

Az egyeztetés során az NRÜ és a Lounge Event között fennálló jogvita egy részét is sikerült tisztázni; ennek eredményeként jelentős összegű forrás szabadult fel, amely alapot teremt az elszámolási folyamat folytatásához – tették hozzá.

Az NRÜ célja, hogy az elszámolás rendezett keretek között, az érintett alvállalkozók érdekeinek figyelembevételével, valamint a közpénzek jogszerű felhasználására vonatkozó követelmények betartása mellett valósuljon meg – ismertették.

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event a korábbi években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megszüntette a Lounge Event, és Balásy Gyula másik két cége, a New Land Media és a Lounge Design vállalkozási keretszerződéseit, miután a kialakult pénzügyi helyzet miatt kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban. A Lounge Event számláit ezt megelőzően zárolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a cég ellen júliusban végrehajtási eljárás indult.

A Miniszterelnökség augusztusban felmondta a céggel kötött keretszerződését, mivel a jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a Lounge Event Kft. addig az időpontig sem tájékoztatta a Miniszterelnökséget a társaság ellen 2026. július 8-án indult végrehajtási eljárás részleteiről. A kormány ezután megkezdte a Lounge-csoporthoz kapcsolódó állami szerződések felülvizsgálatát.

A május 30-án rendezett budapesti Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban a kormány vállalta, hogy a Lounge Event minden érintett alvállalkozójával szemben rendezni fogja a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét.

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Kezdőlap    Belföld    Megállapodott néhágy ügyben az állam Balásy Gyula cégével

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