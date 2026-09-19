Szuper programok várnak mindenkit a Sérült Gyermekek Napján a budapesti állatkertben

A Fővárosi Állat és Növénykertben sorra kerülő eseményről Gyene Piroska elmondta: mintegy tízezer fő lesz ott, akik az ország különböző részéből, családokból, intézményekből érkeznek.

„Az eseményen olyan gyerekek és felnőttek is részt vesznek, akik fogyatékossággal élnek, sőt szüleik, segítőik, kísérőik is jelen lesznek”

– hangsúlyozta az elnök, aki hozzátette: ez az ÉFOÉSZ legnagyobb közösségi rendezvénye minden évben.

„Beszélgetünk, találkozunk, örülünk egymásnak, rengeteg program van, azon kívül is, amit még az állatkert biztosít. Lesznek gyerekeknek és felnőtteknek szóló egészségvédő, humoros programok, és egyebek mellett hennafestés is” – emelte ki Gyene Piroska.

A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött

– tette hozzá az elnök.

Az efoesz.hu honlapján lehet regisztrálni, de vidékről már nem tudnak utazást szervezni.

„Aki úgy érzi, hogy ennek a közösségnek részese, azelőtt nyitva van az állatkert kapuja, ők akár regisztráció nélkül is jöhetnek. A nagyszínpadon 10 órától változatos programok lesznek. A fő vendégünk a Kaláka együttes, de számos kisebb-nagyobb zenés, kulturális program is szerepel a repertoárban” – hangsúlyozta Gyene Piroska.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.