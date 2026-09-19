Akár árthat is a masszázs a nyiroködémás betegeknek

A nyiroködéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben veleszületett állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik. Erről is beszélt dr. Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika főorvosa.

Hangsúlyozta: leginkább traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki.

Ezek közül is leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, de hasi daganatok, nőgyógyászati tumorok, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon.

A nyiroködémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehézvégtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt akadályozott a mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150-170 ezer ember lehet érintett hazánkban.

Kiemelte:

ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszázs kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat.

Az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, lehet egyéb keringési, belgyógyászati, mozgásszervi problémájuk, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni. Nem megfelelően, orvosi együttműködés nélkül végzett nyiroködéma kezelés ezért további állapot rosszabbodást is előidézhet a főorvos szerint.

A szakember figyelmeztetett: a megfelelő manuális drenázs nélküli gépi nyirokkezelés is káros lehet. A gépi kezelésnek megvan a maga helye és haszna, a klinikán is alkalmaznak ilyet, ám szakmai kontroll nélkül a rehabilitációs szakember ezt nem javasolja a betegeknek.

„A biztonságos ellátás azt jelenti, ha az érintett páciensek először a háziorvosukhoz fordulnak, majd szükség eseten ő irányítja őket tovább a lakóhely szerint illetékes szakrendelőbe vagy fekvőbeteg intézménybe, ahol megkapják a megfelelő kezelést” – fogalmazott a főorvos.

A kezelés kiemelten fontos része a mozgásterápia, illetve szükség lehet pszichológiai vagy dietetikai tanácsadásra is, mivel sok esetben a betegek túlsúllyal küzdenek.

Hazánkban több nagyvárosban is működik nyirokszakrendelés. A Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján nagy hagyományai vannak az ellátásnak, itt 1985 óta foglalkoznak nyiroködémás betegekkel, zömében járóbeteg ellátásban, de súlyosabb esetekben akár fekvőbetegként is.

A 2-4 hetes járóbeteg kezelések alatt a páciensek nemcsak az önkezelést és az otthon végezhető gyógytornát sajátítják el, hanem azt is, hogyan éljenek együtt a betegségükkel, miként könnyítsék meg a saját életüket, ami egy gyógyíthatatlan betegség esetében nagyon fontos része a terápiának.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.