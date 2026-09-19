Súlyos kibertámadás zavarta meg az orosz parlamenti választásokat

Ella Pamfilova azt mondta: a moszkvai rendszert nagyon súlyos támadás érte, ahogy fogalmazott, „szó szerint megállás nélkül” nyomás alatt állt, de minden támadást sikeresen visszavertek. Az illetékes hangsúlyozta, hogy délelőtt Moszkvában a távszavazás normálisan működött, és a szervezők teljes mértékben ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet.

Az elektronikus szavazás 33 régió lakosai számára érhető el. Moszkva elektronikus szavazási rendszere külön platformon működik, és ezen négymillió ember regisztrált előre. Közép-európai idő szerint szombat délelőtt 9 óráig több mint 3 millióan szavaztak így a fővárosban.

Vlagyimir Putyin elnök is online szavazott pénteken.

A három napig tartó választásokon az Állami Duma képviselőit, 11 régió vezetőjét és 39 regionális törvényhozás tagjait választják meg. A választópolgárok, akiknek száma országon belül meghaladja a 111 milliót, külföldön pedig az 1 millió 800 ezret, mintegy 20 700 képviselői mandátum és választott tisztség sorsáról döntenek.