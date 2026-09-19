Magyar nappaliból világpiaci fizetés – vagy a globalizáció lokalizációja

Aki húsz éve osztrák, német vagy brit fizetést akart, annak rendszerint át kellett lépnie az országhatárt. Lakást keresett, repülőjegyet vett, vagy hajnalban autóba ült az ausztriai műszak előtt. Ma egy budapesti, szegedi vagy pécsi lakásban is megtörténhet ugyanez a „határátlépés”. A dolgozó a laptopja előtt marad, miközben munkáját egy több ezer kilométerre lévő vállalat árazza be.

Az amerikai technológiai álláshirdetésekben egyes AI-s és AI-biztonsági csúcspozíciók éves bére több százezer dollárra rúghat, ami akár tízmillió forintot is jelenthet havonta. Ezek azonban senior vagy vezetői állások, fizikai jelenlétet is igényelhetnek, ráadásul az alapbér feletti egyéb juttatások bizonytalanok.

Azonban tény, hogy ma egy magyarországi lakóhelyű ember könnyen munkát vállalhat egy másik ország munkaerőpiacán. Ez azt jelenti, hogy fizetését nyugati bérszintek alapján kaphatja, miközben azt magyar árakon árazott lakhatásra, szolgáltatásokra és megtakarításra fordítja.

Új szakmák, régi alaptudás

A mesterséges intelligencia körüli aranyláz néhány év alatt olyan névjegykártya-feliratokat termelt ki, amelyeket korábban legfeljebb szűk szakmai körök használtak. Az LLMOps-mérnök például nagy nyelvi modelleket telepít, felügyel és optimalizál, de munkája nem a semmiből született. A DevOps, a felhő-infrastruktúra és a gépi tanulási rendszerek üzemeltetése találkozik benne.

Az AI safety vagy red-team szakember szándékosan próbálja hibára, veszélyes válaszra vagy manipulálható viselkedésre késztetni a modellt. Az AI-governance szakértő pedig azt vizsgálja, hogyan lehet a rendszert jogilag, szervezetileg és technikailag ellenőrizni.

A magas bért a ritka tudáskombináció indokolja. Egy tapasztalt felhőmérnök, információbiztonsági szakember vagy pénzügyi modellek kockázatait vizsgáló elemző korábbi szaktudását kapcsolja össze egy gyorsan változó technológiával, amelynek hibái milliós veszteséget vagy jogi kockázatot okozhatnak.

A prompt engineer története jól mutatja, milyen gyorsan változik a név és a feladat viszonya. A modelleknek adott utasítások megfogalmazása fontos készség maradhat, miközben önálló foglalkozásként visszaszorul, és beépül a fejlesztők, elemzők, marketingesek vagy ügyfélszolgálati szakemberek mindennapi munkájába.

A távmunka apróbetűs része

Persze az, aki otthonról dolgozik, még nem biztos, hogy külföldi fizetést is kap. Ugyanaz a laptop négy különböző gazdasági helyzetet takarhat. Egy magyar vállalat alkalmazottját magyar bérrel, egy multinacionális cég magyar leányvállalatának lokalizált fizetését, külföldi cég közvetlen alkalmazását vagy külföldi ügyfeleknek végzett vállalkozói munkát.

A legnagyobb bérprémium többnyire az utóbbi két formában érhető el, de az amerikai munkáltató ilyenkor sem feltétlenül fizet amerikai bért. Sok vállalat a dolgozó lakóhelyéhez igazítja a fizetést, mások csak meghatározott országokból vagy időzónákból fogadnak jelentkezőket, mert az adózás, a társadalombiztosítás és a bérszámfejtés országhatárokon át a cég életét is bonyolultabbá teszi.

A vállalkozóként számlázott összeg sem hasonlítható közvetlenül egy alkalmazotti bruttó bérhez. A vállalkozónak magának kell fedeznie az adminisztráció, a biztosítás, a fizetett szabadság nélküli időszakok és a megrendelések közötti üresjáratok költségét, miközben egyetlen külföldi ügyfél elvesztése a teljes bevételét veszélyeztetheti.

A digitális világpiac mérete ettől még persze óriási, ám a belépés és a tartós siker között óriási szakadék húzódik. Otto Kässi, Vili Lehdonvirta és Fabian Stephany 2021-es, „How many online workers are there in the world? A data-driven assessment” című elemzése 163 millió regisztrált online szabadúszó-profilt vizsgált, közülük azonban csak 19 millió szerzett legalább egyszer munkát, és nagyjából ötmillió teljesített minimum tíz projektet vagy keresett összesen legalább ezer dollárt.

Ez a kutatás nem a magasan fizetett távoli alkalmazottakat, hanem a platformokon dolgozó szabadúszókat vizsgálta, ezért az eredmény nem húzható rá minden távoli munkára. Arra viszont pontosan rámutat, hogy a regisztráció technikai lehetősége nem azonos a fizetőképes kereslethez való hozzáféréssel.

Fabian Stephany, Otto Kässi, Uma Rani és Vili Lehdonvirta ugyancsak 2021-ben, az „Online Labour Index 2020: New ways to measure the world's remote freelancing market” című tanulmányban azt találták, hogy az online munka földrajzilag és szakmánként is koncentrálódik. A szoftveres-technológiai feladatok súlya nőtt,

miközben a munkaerő-kínálatban különösen erős maradt az indiai szubkontinens szerepe. A digitális piac tehát nem eltörölte, hanem újrarendezte a földrajzot.

A földrajzi távolság eltűnhet, a társadalmi nem

A nemzetközi állások eléréséhez gyors internetnél jóval több kell. Magas szintű szakmai angol, nemzetközileg értelmezhető tapasztalat, ellenőrizhető referencia, önálló munkavégzés, bértárgyalási képesség és gyakran esti vagy kora reggeli időzóna-egyeztetés választja el a világpiacot attól, aki csak technikailag tudna csatlakozni hozzá.

Magyarország eleve alacsonyabbról indul a távoli munkavégzés elterjedtségében, mint Európa számos északi vagy nyugati országa. Azaz a home office infrastruktúrája, vállalati kultúrája és foglalkozási szerkezete sem egyenletesen adott az országon belül.

A távoli munka tehát megszüntetheti a kilométerek jelentőségét, de nem tünteti el a tudás, a nyelv, a kapcsolatok és az alkuerő különbségeit. Egyéni kitörési út lehet anélkül, hogy tömeges felzárkózási programmá válna.

Párhuzamos középosztályok

Képzeljünk el két hasonló végzettségű szakembert, akik ugyanabban a budapesti házban élnek, és mindketten számítógépen dolgoznak. Egyikük fizetését egy magyar vállalat bevételei és termelékenysége korlátozzák, a másikét pedig az amerikai vagy a nyugat-európai munkaerőpiac alakítja.

A fentiek hatása nem a drágább étteremben, hanem a vagyonfelhalmozás eltérő ütemében jelenhet meg. A külső bérpiacról jövedelmet szerző ember hamarabb teremthet elő lakásönerőt, rövidebb hitelt vállalhat, könnyebben finanszírozhat több hónapnyi álláskeresést, magánellátást vagy vállalkozásindítást.

A lakáspiac már e csoport feltételezett hatása nélkül is rendkívüli nyomás alatt áll. Eurostat-adatokra épülő összesítések szerint a magyar lakásárindex 2010 és 2024 között 234 százalékkal emelkedett. Ha a jövőben növekedni fog az online külföldi munkavégzés aránya, az újabb felhajtóerőt adhat az ingatlanáraknak.

A magas külföldi jövedelem persze nem csak társadalmi feszültséget adhat. Adót, helyi fogyasztást, megtakarítást és vállalkozási tőkét hozhat Magyarországra. Ha az érintett szakember kivándorolt volna, akkor ezekből a pozitív gazdasági hatásokból egy másik ország profitálna.

Nem vidékfejlesztési program

Első pillantásra a remote munka a kisebb települések nagy lehetőségének tűnik. Ha nem kell naponta bejárni, miért ne élhetne a jól fizetett mérnök egy faluban vagy kisvárosban? A gyors internet azonban csak egy feltétel a sok közül, mert a család iskolát, egészségügyet, közlekedést, kulturális életet és szakmai kapcsolatokat is választ.

Sławomir Kuźmar 2026-os, From core to periphery? Assessing remote work’s potential to rebalance EU regional development című még lektorálatlan tanulmánya több mint 7400 európai online munkavállaló 2024-es adatait elemezte. A költözések 67 százaléka városi kategórián belül maradt, a városból vidékre irányuló költözések pedig mindössze 2 százalékot tettek ki, ami inkább az agglomerációk terjeszkedését, mint a perifériák tömeges újjáéledését mutathatja.

Magánút vagy gazdasági modell?

A külföldi ügyfélnek végzett magas hozzáadott értékű digitális munka szolgáltatásexportként külső bevételt hozhat Magyarországra anélkül, hogy a szakember elköltözne. Ez különösen értékes lehet egy olyan országban, amelynek felzárkózási modellje hosszú ideig az ipari beruházásokra és az olcsóbb munkaerőre támaszkodott.

A lehetőségből mégsem lesz automatikusan tömeges foglalkoztatási modell. A csúcspozíciók kevés embert foglalkoztatnak, magas oktatási és nyelvi küszöbük van, a külföldi vállalat pedig bármikor lokalizálhatja a fizetést, korlátozhatja a távmunkát vagy megszüntetheti a szerződést.

A külföldre dolgozó szakember közben kettős gazdasági szereplővé válik. Exportbevételt és tudást hoz haza, ám egyben megfizethetetlenné válhat a magyar cégek számára. Külföldi innovációt épít, ugyanakkor később magyar vállalkozást alapíthat, helyi szakembereket foglalkoztathat vagy nemzetközi kapcsolatokat kapcsolhat hazai egyetemekhez és induló cégekhez.

A döntő kérdés ezért nem az, hogy minden magyarból lehet-e AI-mérnök, hanem az, hogy a világpiaci munkához vezető átjáró magánút marad-e. Az oktatás minősége, az angol nyelv használható tudása, a vállalkozási adminisztráció, a szakmai közösségek és a nemzetközileg értelmezhető tapasztalat dönti el, hányan juthatnak túl a regisztráción és az első állásinterjún.

A mesterséges intelligencia korában nemcsak szakmák születnek és tűnnek el, hanem a munka földrajza is átalakul. Aki tegnap nyugati fizetést akart, gyakran maga költözött Nyugatra. Ma bizonyos munkákban elég lehet, hogy a tudása lépje át a határt, de abból, hogy az ajtó megjelent, még nem következik, hogy mindenki előtt ki is nyílik.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens