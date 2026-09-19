Címletekben jön az iskolakezdési utalvány, itt vannak a részletek

A kormany.hu-n olvasható közleményben azt írták, az utalványból széles körben vásárolhatóak termékek, az iskolai felszereléseken, papír-írószeren kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható a támogatás.

Az utalványokat 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik majd.

Magyar Éva kormányszóvivő a címletezést pénteken azzal indokolta, hogy a juttatást egyenlően meg lehessen osztani a gyermeket felváltva gondozó szülők között.

A kormány szombaton arról is tájékoztatott, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még tíz munkanapig átvehetik a postán.

Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet majd levásárolni, az átvett utalványokat pedig a kereskedők 2027. május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál.

A közlemény szerint akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg a támogatás első, 50 ezer forintos részletét, ők pótlólag megkapják azt. A Pénzügyminisztérium szerint 6642 jogosulthoz nem jutott el a támogatás a Magyar Államkincstártól – írták.

Emlékeztettek arra is: még nyáron döntött a kabinet arról, hogy százezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít 400 ezer rászoruló gyermek családjának, hogy ne szenvedjenek hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközök beszerzésénél. A támogatás első, 50 ezer forintos részletét a jogosultak augusztus végén kapták kézhez pénzügyi támogatás formájában – közölték.