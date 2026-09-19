Megrohanták Forsthoffer Ágnest – fotók

„Amint csak lehet, megragadom az alkalmat, és megyek én is pultozni: tájékozódni, visszajelzést kérni a munkánkról. Ma Várpalotán tartottunk szabadtéri fogadóórát” – írta szombat este Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés tiszás elnöke a Facebook-oldalán.

A házelnök bejegyzése szerint sok fiatal is eljött, számos konkrét problémát jeleztek a helyiek: közlekedésbiztonsági, oktatási problémákat, a gyermekvédelmi rendszer helyi problémáit. Mint fogalmazott: „Kedves Lakosság, soha ne feledjétek, szükség van a konstruktív, de határozott hangotokra!”