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Amerikai hadihajók.
Nyitókép: X / US Naval Surface Forces

Az AI csaknem amerikai–kínai katonai konfliktust robbantott ki

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Harci gépek emelkedtek a magasba, és amerikai fegyveres katonák készültek egy kínai hajó fedélzetére lépni egy téves, mesterséges intelligenciával készített hírszerzései értékelés miatt.

Az amerikai hadsereg tavasszal, az Iránnal vívott háború közepén olyan hírszerzési jelentést kapott, amely szerint egy Közel-Keleten közlekedő kínai hajó nukleáris fegyverprogramhoz használható alkatrészeket szállított. A CNN négy, az ügyet ismerő forrása szerint az amerikai hadsereg a jelentés alapján megkezdte a hajó feltartóztatásának előkészítését: fegyveres katonák készültek a fedélzetre lépni, és katonai repülőgépeket is a levegőbe emeltek – foglalta össze a Telex a híreket a CNN alapján.

Mint írják, szerencsére nem sokkal a tervezett művelet előtt alaposabban megvizsgálták a jelentést, és kiderült, hogy annak elkészítéséhez mesterséges intelligenciát használtak, és a rendszer tévesen azonosította a szállított anyagot.

Egy forrás szerint a jelentés teljes egészében hamis volt, és kis híján háborút robbantott ki, mivel egy kínai hajó elleni amerikai katonai akció könnyen fegyveres konfliktussá eszkalálódhatott volna a két ország között.

És hogy mi volt a folyamat?

  • Az elemző rákérdezett egy chatbotban (nem tudni, hogy nyílt, vagy titkos amerikai kormányzati MI-rendszerben) a hajó rakományjegyzékével kapcsolatos, az amerikai csendes-óceáni különleges műveleti parancsnokságtól származó hírszerzési információkra.
  • A chatbot nyílt forrású adatokat és titkos amerikai hírszerzési információkat kapcsolt össze, ezekből jutott téves következtetésre.
  • Az elemző ezután újra AI segítségével az eredményt a hadseregben megszokott hírszerzési jelentés formájába rendezte, majd továbbította azt.

Az amerikai hadsereg és hírszerzés egyre szélesebb körben használ mesterséges intelligenciát. Az AI-t a hatalmas mennyiségű hírszerzési adat elemzésétől és a katonai célpontok kiválasztásától kezdve a logisztikán és az ellátási láncokon át a költségvetési feladatokig egyre több területen alkalmazzák.

Pete Hegseth védelmi miniszter év elején jelentette be a Pentagon AI-használatának felgyorsítását célzó stratégiáját, amelynek egyik célja, hogy a technológia a tárca mintegy hárommillió katonai és civil alkalmazottja számára hozzáférhető legyen.

A kínai hajó esete a források szerint nem az egyetlen alkalom volt, amikor az AI „hallucinációja” problémát okozott az amerikai hírszerzésben.

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Kezdőlap    Külföld    Az AI csaknem amerikai–kínai katonai konfliktust robbantott ki

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