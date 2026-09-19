Sakkolimpia: káprázatos siker felé robog a válogatott

A magyarok korábban a máltaiakat, a kolumbiaiakat és a szlovénokat győzték le, ezúttal pedig Gledura Benjámin (2620 Élő-pont) hozta a győzelmet, míg Rapport Richárd (2726), Bánusz Tamás (2587) és Dudin Gleb (2560) remizett.
Balogh Csaba az első tíz közé várja a gárdát – amely a 2024-es budapesti sakkolimpián a 11. volt – a 206 együttest felvonultató mezőnyben. A mostani csapat a nyolcadik kiemelt a négy legmagasabb értékszámú játékos átlag Élő-pontszáma alapján.
A nőknél három siker Venezuela, Japán és Fülöp-szigetek ellen – után ezúttal Kína volt a magyarok ellenfele, utóbbiaknál Gaál Zsóka (2357), Lázárné Vajda Szidónia (2289) és Papp Petra (2283) is vereséget szenvedett, egyedül Davaademberel Nomin-Erdene (2315) játszott döntetlent. A magyar női csapat a 18. legerősebb a 188 együttest felvonultató mezőnyben.
A 11 fordulós szamarkandi sakkolimpia szeptember 27-ig tart.
Eredmények (a viadal honlapja alapján), 4. forduló:
férfiak:
Magyarország-Izrael 2,5-1,5
Maxim Rodshtein-Rapport Richárd döntetlen
Gledura Benjámin-Avital Boruchovsky 1-0
Yahli Sokolovsky-Bánusz Tamás döntetlen
Dudin Gleb-Ilia Smirin döntetlen
nők:
Kína-Magyarország 3,5-0,5
Csu Csiner-Gaál Zsóka 1-0
Lázárné Vajda Szidónia-Szung Jihszin 0-1
Lu Miaoji - Papp Petra 1-0
Davaademberel Nomin-Erdene - Csaj Mo döntetlen