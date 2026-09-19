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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Éles vita a kerületi polgármester és a kormány között az állami támogatás egy részének visszavonása után

Infostart / MTI

Nem önkényesen vont el 226 millió forintot Csepeltől a kormány; az önkormányzat maga jelzett alacsonyabb várható kiadásokat a Pénzügyminisztériumnak, ezért változott a támogatás összege – közölte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, a XXI. kerület országgyűlési képviselője.

Kátai-Németh Vilmos a kerület polgármestere, Borbély Lénárd (független) korábbi posztjára reagált, amelyben a kerületvezető azt írta: levélben fordult a pénzügyminiszterhez, mert szeretnének magyarázatot kapni arra, mi indokolta, hogy miniszteri döntéssel közel 226 millió forint állami támogatást vontak el Csepeltől.

A szociális miniszter pénteken azt mondta:

Csepel önkormányzata májusban maga jelezte a Pénzügyminisztérium felé, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetési feladatokra pedig több mint 400 millió forinttal kevesebb kiadással számol, mint tavaly.

Ehhez igazodott az állami finanszírozás is: a bölcsődéknél az állami támogatás a feladatok 99 százalékát fedezi, a gyermekétkeztetésnél pedig a támogatási arány nem romlott, hanem valamelyest javult is - tette hozzá.

„Vagyis nem arról van szó, hogy az állam ugyanazokra a feladatokra hirtelen kevesebb pénzt ad. Csepel jelentett alacsonyabb várható kiadásokat, és ezért módosult a támogatás összege” – közölte Kátai-Németh Vilmos.

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Kezdőlap    Belföld    Éles vita a kerületi polgármester és a kormány között az állami támogatás egy részének visszavonása után

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