Ukrajnai háború: a lengyel légierő újra akcióba lendült

A földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítő rendszereket alapállapotba állították vissza, miután azokat a hadsereg készenléti állapotba helyezte - tette hozzá.

A hadsereg közlése szerint nem történt légtérsértés.

A nyugat-ukrajnai orosz légitámadások során rutinszerűen felszállnak a lengyel katonai vadászgépek is, erről azonban a szombati katonai hírközlés nem szólt.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz–ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy egy hete orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták.