Kiütötték a Balatont, itt vannak a részletek

A Nagystrandon mintegy 20, a sóstói fizetős strandon körülbelül 10 százalékkal csökkent a vendégszám, az elmaradó jegyárbevétel pedig nagyjából 70 millió forint lehet – számolt be róla a portfolio.hu.

A polgármester szerint egyre többen választják a szabadstrandokat, amit elsősorban a drágulással és a lakosság anyagi helyzetének romlásával magyarázott. Azt is jelezte, hogy sok egynapos látogató saját élelmiszerrel érkezik, így keveset vagy egyáltalán nem költ a városban, miközben a szabadstrandok fenntartási költségei az önkormányzatot terhelik.

Az őszi, téli és tavaszi forgalom még javíthat az eredményen, de a polgármester szerint a jelentős veszteség már nem kerülhető el.