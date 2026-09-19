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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vitézy Dávid: „vége van”, nem kapják meg a 46 kamionnyi húszezer forintos bankjegyet

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„A 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van” – üzente Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, válaszul az autópálya-koncesszor üzenetére, amelyet „erőltetett jogászkodásnak” tart.

„Erőltetett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés - ennyire tellett Mészárosék autópálya-koncesszorától, miután a miniszterelnökkel bemutattuk azt a rengeteg szabálytalanságot és túlárazást, és azt az ipari méretű közpénz-szivattyút, amit ez a szerződés 35 évre jelentene. Szeretném egyértelműen és nyilvánosan is rögzíteni: akár a jogi fenyegetőzés és a magyar emberek elleni pereskedés útját, akár a kárenyhítő közreműködés útját választják, a 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van” – üzente Vitézy Dávid miniszter a Facebook-oldalán, válaszul az MKIF közleményére.

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. figyelemmel kísérte a miniszterelnök bejelentését a koncessziós szerződés megszüntetéséről, és várja az erről szóló hivatalos, írásos tájékoztatást – közölte a társaság pénteken, a kormányzati sajtótájékoztató után.

Vitézy Dávid egy másik posztjában azt írta: „tegnap este az Egyenes Beszéd vendége voltam, ahol

46 kamiont teljesen megtöltő húszezer forintos bankjegyről volt szó: ennyit fizettünk volna ugyanis ki a következő 35 évben a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF-nek az autópálya-koncesszió keretében.

A kormány azonban nemrég arról döntött, hogy megszüntetjük a szerződést, mert az jogszerűtlen, túlárazott, és a magyar emberek összessége helyett csak néhány vállalkozó érdekeit szolgálja” – írta a közlekedési és beruházási miniszter.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: „vége van”, nem kapják meg a 46 kamionnyi húszezer forintos bankjegyet

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