Felrobbant drón zuhant az atomerőműre

„Szeptember 17-én felrobbant egy ellenséges drón, amikor a Kurszk-2 atomerőmű 1. blokkjának hűtőtornyára zuhant” – állt a közleményben. A Roszatom szerint az eset során keletkezett kis mértékű károsodások nem befolyásolták az erőmű működését, a blokk teljes kapacitással működik. A létesítmény biztonsága biztosított, a sugárzási háttér nem változott, és megfelel a természetes értékeknek.

A Kurszk-2 atomerőmű első reaktorblokkját április végén vették üzembe. A Roszatom az új erőmű megépítését stratégiai jelentőségűnek nevezte az atomenergia-ipar fenntartható fejlődése szempontjából.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztett rá, hogy júliusban egy ukrán drón az épülő második reaktorblokk hűtőtornyát találta el. Az incidens, amelynek nem voltak sérültjei, az erőmű működését nem zavarta meg.

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