ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Felrobbant drón zuhant az atomerőműre

Infostart / MTI

Felrobbant egy, a Kurszk-2 atomerőmű első blokkjának hűtőtornyára zuhant ukrán drón – közölte a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat sajtószolgálata.

„Szeptember 17-én felrobbant egy ellenséges drón, amikor a Kurszk-2 atomerőmű 1. blokkjának hűtőtornyára zuhant” – állt a közleményben. A Roszatom szerint az eset során keletkezett kis mértékű károsodások nem befolyásolták az erőmű működését, a blokk teljes kapacitással működik. A létesítmény biztonsága biztosított, a sugárzási háttér nem változott, és megfelel a természetes értékeknek.

A Kurszk-2 atomerőmű első reaktorblokkját április végén vették üzembe. A Roszatom az új erőmű megépítését stratégiai jelentőségűnek nevezte az atomenergia-ipar fenntartható fejlődése szempontjából.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztett rá, hogy júliusban egy ukrán drón az épülő második reaktorblokk hűtőtornyát találta el. Az incidens, amelynek nem voltak sérültjei, az erőmű működését nem zavarta meg.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Felrobbant drón zuhant az atomerőműre

atomerőmű

drón

roszatom

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat – részletek

Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat – részletek
A kormányhatározat szerint feltűnően értékaránytalan és jogilag súlyosan aggályos a koncessziós szerződés és annak módosítása, ezért (az autópálya-üzemeltetés és a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságának fenntartása mellett) Vitézy Dávidnak tárgyalnia kell a koncesszorokkal, és ha ez sikertelen, javaslatot kell tennie a koncessziós szerződés megszüntetésére.
 

Vitézy Dávid: „vége van”, nem kapják meg a 46 kamionnyi húszezer forintos bankjegyet

Hivatalos kormányzati tájékoztatást vár az MKIF a szerződés megszüntetéséről

autópálya-koncesszió
„Megadom a számlaszámot” – Magyar Péter ultimátumot adott Mészáros Lőrincnek

 

Jön a „zöldőrség”, leszámolnak az autópálya-koncessziók 20 ezer milliárd forintos közpénzszivattyújával, kiszorítják a hazai sportéletből a politikusokat

Fidesz: a Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a gyorsforgalmi úthálózat jövőjét

Így szorítja ki a sportból a politikusokat a Tisza-kormány – a részletek

Reagált Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Magyar Péter bejelentésére

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli válságtanácskozást hívott össze Macron, a G7-eket is várja

Rendkívüli válságtanácskozást hívott össze Macron, a G7-eket is várja

Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli G7-találkozót kezdeményez az elszálló energiaárak miatt, ahol a francia elnök szerint a stratégiai olajtartalékok esetleges felszabadítása és a nagy gazdaságok közötti szorosabb koordináció is napirendre kerülhet – számolt be a Politico. Az ukrajnai háború miatti erősödő orosz hibridfenyegetettséget is napirendre venné.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2026 október: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az októberi nyugdíj

Nyugdíj utalás 2026 október: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az októberi nyugdíj

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 októberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Denmark reach deal over Greenland after Trump annexation threats

US and Denmark reach deal over Greenland after Trump annexation threats

Trump says the agreement will give the US "permanent control over security, and all other needs, in Greenland", though specifics have not been confirmed by Danish officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 19. 07:54
Eldőlt Grönland sorsa, Donald Trump bejelentést tett a sziget jövőjéről
2026. szeptember 19. 07:40
Jézus-korabeli fürdőt találtak egy építkezésen, egy parkban állítják majd ki
×
×