Rabszolgának adták el a magyar férfit a bankkártyájával együtt

A 37 éves gyanúsított 2024-ben ismerkedett meg egy idős férfival. Jó kapcsolatba kerültek, munkát adott neki, később azonban rábeszélte arra, hogy ajándékozza neki azt a háztulajdonrészt, ahol lakott. Magához költöztette kiszolgáltatottá vált munkását, a tulajdonrészt eladta, de a kapott pénzből semmit nem adott át az idős férfinak – írta meg a beol.hu.

Elmérgesedett a viszony közöttük, dolgoztatták, bántalmazták az idős férfit, elvették a nyugdíját, majd az adatok szerint bankkártyájával együtt másoknak adták el pénzért. Szolnokról először Gyomaendrődre, majd Medgyesegyházára került – írta a Békés vármegyei rendőrség.

Ha egyedül hagyták, bezárták, vagyis úgy kezelték, mint egy modern rabszolgát. Végül mégis megszökött, és rendőri segítséget kért. A rendőrség gondoskodott az elhelyezéséről, a 70 éves férfi biztonságban van.