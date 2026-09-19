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Illusztráció idős férfi
Nyitókép: pexels.com

Rabszolgának adták el a magyar férfit a bankkártyájával együtt

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A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberkereskedelem és kényszermunka bűntettek megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe egy szolnoki férfit.

A 37 éves gyanúsított 2024-ben ismerkedett meg egy idős férfival. Jó kapcsolatba kerültek, munkát adott neki, később azonban rábeszélte arra, hogy ajándékozza neki azt a háztulajdonrészt, ahol lakott. Magához költöztette kiszolgáltatottá vált munkását, a tulajdonrészt eladta, de a kapott pénzből semmit nem adott át az idős férfinak – írta meg a beol.hu.

Elmérgesedett a viszony közöttük, dolgoztatták, bántalmazták az idős férfit, elvették a nyugdíját, majd az adatok szerint bankkártyájával együtt másoknak adták el pénzért. Szolnokról először Gyomaendrődre, majd Medgyesegyházára került – írta a Békés vármegyei rendőrség.

Ha egyedül hagyták, bezárták, vagyis úgy kezelték, mint egy modern rabszolgát. Végül mégis megszökött, és rendőri segítséget kért. A rendőrség gondoskodott az elhelyezéséről, a 70 éves férfi biztonságban van.

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Kezdőlap    Belföld    Rabszolgának adták el a magyar férfit a bankkártyájával együtt

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emberkereskedelem

rabszolga

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