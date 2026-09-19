Ezen a héten már a második magyar ír alá a Liverpoolhoz, ráadásul testvér

Az angol Premier League-ben szereplő Liverpool FC hivatalos honlapján jelentette be, három nappal azután, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal, a fiatal játékos öccsével, Erikkel is szerződést kötöttek. Farkas Erik az U12-es korosztály óta tagja a vörösök akadémiájának.

Az NSO értesülései szeint a fiatalabbik Farkas testvér három plusz kétéves szerződést írt alá.

Ebben az idényben eddig háromszor lépett pályára, többek között a múlt heti, Atlético Madrid elleni UEFA Ifjúsági BL-mérkőzésen, és ezeken a találkozókon két gólt szerzett.

Farkas Erik szerződtetésével így már öt igazolt magyar játékosa van a húszszoros bajnoknak, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, a jelenleg az osztrák Hartberg kölcsönjátékosaként védő Pécsi Ármin mellett, mostantól a két Farlas is igazolt játékosa a klubnak.