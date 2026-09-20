Szétvertek egy egyszerű gyalogost Budapest belvárosában – videó

Videóra vették, amint ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában; a 24.hu cikke szerint péntek este jelent meg a Facebookon az erről készült videó.

A történtek sértettje a képek szerint békésen halad át a zebrán, amikor egyszer csak fellöki őt egy férfi, aki többször megüti és megrúgja a földön fekvő férfit.

Az eset után az elkövetőt többen körbevették, és a sértett mellett rögtön meg is állt egy mentőautó.

A videót közlő személy azt írta a felvételhez: amikor békésen sétál az ember Budapesten és egyszer csak jön valaki aki erősre itta magát. Szerencsére pont arra járt egy mentő, és az elkövetőt is hamar lefogtàk.

A BRFK így reagált: az elkövetőt a rendőrök elfogták, elszámoltatása jelenleg folyamatban van.