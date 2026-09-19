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Nyitókép: Getty Images / PeopleImages

Davis-kupa osztályozó: magyar diadal!

Infostart / MTI

Füle Mátyás és Makk Péter két szettben nyert párosban, ezzel a magyar férfi teniszválogatott 3-0-s, behozhatatlan előnyre tett szert Luxemburgban a Davis Kupa osztályozójában, amely végül 4-0-lal zárult.

A pénteki nyitányon a világranglistán 60. Marozsán Fábián a vártnál nehezebben verte meg az 1705. Louis Van Hercket, majd Piros Zsombor (116.) magabiztos győzelmet aratott Alex Knaff (761.) felett, így az első nap után a vendégek a papírformát igazolva 2-0-ra vezettek Luxembourgban. A szombati folytatásra mindkét kapitány változtatott az eredetileg megadott szereposztáson, Bardóczky Kornél ugyanis Füle Mátyás mellé nem Pirost, hanem Makk Pétert küldte pályára, aki a magyar DK-csapat történetének a 66. újonca lett. A túloldalon Gilles Müller kapitány mégsem szerepeltette a hazaiak első számú játékosát, Chris Rodesch-t (150.), aki korábban sérülés miatt nem vállalta az egyest, és végül párosban sem jutott lehetőséghez. Helyette a pénteken Pirossal szemben alulmaradt Knaff oldalán a ranglistás helyezéssel nem rendelkező Raphael Calzi üdvözölte a Centre National Sportif et Culturel d'Coque csarnok közönségét.

A magyar kettős rögtön megnyugtató brékkel kezdett, az ellenfél 3:0-nál nyert először gémet. Az elmúlt években az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt Makk semmire hozta az adogatását, majd újabb brék következett a vendégek részéről (5:1), akik 28 perc elteltével már szettelőnyben voltak.

A folytatásban a magyarok nem tudtak élni bréklehetőségeikkel, majd 1:1 után mindkét oldalon stabil szervagémek követték egymást egészen 6:6-ig. A játszmát lezáró rövidítésben Füle és Makk hamar 3-0-ra elhúzott, és noha a rivális utolérte őket, végül 1 óra 29 perc után ők ünnepelhettek.

A folytatásban eredetileg további két egyesre került volna sor a péntekihez képest fordított felállásban, ám mivel a párharc már eldőlt, egy tét nélküli egyes maradt csak hátra. Ezt az ATP-rangsorban 517. Makk vívta a ranglistás helyezéssel nem rendelkező Matiej Reiter ellen, és végig irányítva, 49 perc alatt győzött. Így 4-0 lett a végeredmény, s a házigazdák szettet sem nyertek a négy mérkőzésen.

A két válogatott mérlegében immár 3/2-re vezetnek a magyarok: 1962-ben és 1971-ben 5-0-ra nyertek, viszont 2002-ben és 2013-ban 4-1-re alulmaradtak a luxemburgiakkal szemben.

A párharcot megnyerő magyarok februárban ismét selejtezőt vívhatnak a világdöntőben való szereplésért. A válogatott az idén februári kvalifikációban 4-0-ra kikapott az amerikaiaktól Tatabányán, ezért kényszerült osztályozóra Luxembourgban.

Eredmény:

Luxemburg-Magyarország 0-4

Matiej Reiter-Makk Péter 1:6, 2:6

korábban:

Alex Knaff, Raphael Calzi-Füle Mátyás, Makk Péter 1:6, 6:7 (3-7)

pénteken játszották:

Alex Knaff-Piros Zsombor 4:6, 0:6

Louis Van Herck-Marozsán Fábián 4:6, 4:6

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Kezdőlap    Sport    Davis-kupa osztályozó: magyar diadal!

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