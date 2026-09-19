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Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Beszorult egy képviselő a parlament mosdójába, reggel egy takarító talált rá, kórházba kellett vinni

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Az elsőre mókásnak tűnő, de az elfogyó levegő miatt csaknem tragédiával végződött eset Brüsszelben, a flamand parlamentben történt.

Tizenhárom órát töltött bezárva a flamand parlament egyik mosdójában Frédéric Erens belga képviselő, akit végül csak másnap reggel találtak meg. A politikusnak az éjszaka folyamán a levegőhiánnyal is meg kellett küzdenie, kiszabadítása után pedig kórházba vitték – írta az Index összefoglalója.

A Vlaams Belang 58 éves képviselője szeptember 15-én, kedden rekedt bent a flamand parlament brüsszeli épületének mosdójában, miután meghibásodott az ajtó zárja. Erens a telefonját is az íróasztalán hagyta, így nem tudott segítséget hívni. Először dörömböléssel próbálta felhívni magára a figyelmet, de addigra kollégái nagyrészt elhagyták az épületet.

Az éjszaka előrehaladtával a levegő miatt is aggódni kezdett.

A mosdó szellőztetése csak mozgás érzékelésekor működött, ezért egy idő után megszűnt a friss levegő utánpótlása. Erens egy fémtárggyal lyukakat ütött az ajtóba, hogy levegőhöz jusson.

Ezeket a helyiségeket nem arra tervezték, hogy valaki 13 órát töltsön bennük. A politikust végül másnap reggel, hat óra körül találta meg egy takarító. Az ajtót végül feszítővassal nyitották ki.

Erens kiszabadulása után az oxigénhiány miatt kábának érezte magát, ezért kivizsgálásra kórházba ment. Állapota nem bizonyult súlyosnak, később hazaengedték.

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