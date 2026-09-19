A hét végén az északkeleti Mecklenburg-Előpomeránia tartományban új parlamentet választanak a szavazók. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki az AfD és a jelenlegi tartományi miniszterelnök, Manuela Schwesig szociáldemokratái között. Az AfD hónapokig vezetett népszerűségben a közvélemény-kutatások szerint, de az SPD a kampány utolsó szakaszában valamelyest megelőzte.

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szombaton, egy nappal a tartományi választások előtt bejegyzést tett közzé az X közösségi platformon, amely szerint „Mecklenburg-Előpomeránia ismét virágozni fog, ha az AfD-vel együtt visszatér az Északi Áramlaton a megfizethető és megbízható gáz”. Az orosz politikus hozzátette: „Alacsonyabb energiaszámlák, több munkahely, nagyobb növekedés.”

Oroszország korábban jelezte, hogy újra olcsó gázt szállítana Németországnak a balti-tengeri Északi Áramlat vezetéken keresztül, amennyiben feloldják az ellene szóló szankciókat.

Az Oroszországból Németországba irányuló Északi Áramlat 1 és 2 orosz gázvezetékek ellen 2022. szeptember 26-án robbantásos merényletet követtek el a Balti-tenger mélyén. A második vezeték egyik ága továbbra is üzemképes.

Alice Weidelnek, az AfD társelnökének a Mecklenburg-Előpomerániában politikai változásokat sürgető bejegyzésére válaszul az orosz elnök megbízottja azt írta: „Németország soha többé ne kövessen el energetikai és ipari öngyilkosságot!.”

Az AfD a Németországba irányuló orosz gázszállítások újraindítását szorgalmazza, azzal érvelve, hogy az olcsóbb orosz energia előnyös lenne a német gazdaságnak. A vasárnapi tartományi választásnak azonban nincs közvetlen hatása az ügyre. Az orosz vezetékes gázra az Európai Unió szankciói vonatkoznak.