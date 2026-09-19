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Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke beszédet mond országjárásának elsõ állomásán a veszprémi Megyeház téren 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter keményen üzent a kiláncolásáról és a mesterlövészről

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A Hír TV-nek üzent a kormányfő egy újabb eset után.

„Azért van fejlődés. A hét elején még mesterlövésszel iktattak volna ki a Hírtv-ben, tegnap pedig már csak kiláncolni akartak. Félreértés ne essék, egyáltalán nem haragszom a bukott hatalom által felheccelt emberek agresszív mondatai miatt, hiszen valamilyen szinten ők is áldozatai az előző rendszer embertelenségének,

de nem gondolom, hogy a nyílt agressziónak teret adó és azt tápláló propagandaadó folyamatos gyűlöletkeltését el kellene viselnünk.

ui.: lehet nem véletlenül marad el a Békemenet…” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Az eset előzménye, hogy a Hír TV egyik betelefonálós műsorában egy néző arról beszélt, hogy mesterlövésszel ki kellene iktatni a miniszterelnököt. A műsorvezető nem állította le a betelefonálót, ezért a televízió elbocsátotta, és elnézést kért, valamint vizsgálatot ígért.

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