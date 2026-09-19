Nemzetközi tapasztalatú szakembert emel maga mellé Vitézy Dávid – a nap hírei

Az önkormányzatok szolidaritási adójának részleges elengedéséről, a megyei önkormányzatok szerepéről és egy október 23-i békemenet lehetőségéről is beszélt a miniszterelnök pécsi országjárásán. Magyar Péter azt mondta: ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kisebb részét, és igazságosabbá tennék a rendszert. Közölte: a korszerű közigazgatáshoz nincs szükség főispánokra és vármegyékre, de ez nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását. Vizsgálják a megyei önkormányzatok hatásköreit és intézményeit is. Magyar Péter szerint október 23-án szükség lehet egy új békemenetre.

Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 ezer forintos támogatás második, 50 ezer forintos részletét utalvány formájában november 30-ig kapja meg mintegy 400 ezer jogosult gyermek családja. Az utalványból az iskolai felszerelések és írószerek mellett ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztőjátékok is vásárolhatók. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet felhasználni.

Miniszteri biztost és közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárt nevezett ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új miniszteri biztos Pogonyi Csaba 2 évig a közlekedési és területfejlesztési projektek értékeléséért és az adatstratégiáért felel. Böde Csaba lett a közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár. Böde Csabától a tárcavezető azt várja, hogy nemzetközi tapasztalatait a magyar közösségi közlekedés fejlesztésében hasznosítsa.

Megállapodott a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Lounge Event Kft.-vel több kiemelt sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelés rendezéséről. A Rendezvényszervező közlése szerint megkezdődött az érintett cégek követeléseinek ütemezett kifizetését lehetővé tévő, háromoldalú megállapodások előkészítése. Az egyeztetések a 2026-os MotoGP, a Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie alvállalkozói követeléseiről szóltak.

A területalapú támogatás 20–40 százalékos emelését javasolja a KDNP az aszálykárok enyhítésére, a fiatal gazdáknál pedig 50 százalékos növelést indítványoz. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke szerint 2026-ban rendkívüli mértékű aszály sújtotta a termelőket, több helyen a termést is be kellett tárcsázni. A javaslat a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz kapcsolódik, és a támogatás emelését a gazdaságok méretéhez kötné.

Megjelent a Magyar Közlönyben a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. A szabályozás alapján 2026-ban magánszemélyenként 20 ezer forint támogatás járhat azoknak, akik legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit tartanak üzemben vagy tulajdonolnak. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a járműnyilvántartási adatok alapján.

Összesen 12 milliárd forintos kerettel indul jövőre a Szent István Vidékfejlesztési Program, amely a tervek szerint mintegy 1,8 millió embert és több mint 2 ezer települést érinthet. A helyi közösségek döntéseire épülő program kísérleti szakasza már idén ősszel megkezdődik 100 településen, mintegy 97 ezer ember bevonásával. A támogatások közlekedési, energetikai, egészségügyi és turisztikai fejlesztésekre is fordíthatók.

Az Oroszország elleni amerikai szankciós törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij megköszönte az amerikai elnöknek, valamint a kongresszusi képviselőknek és szenátoroknak a törvény elfogadását. A jogszabályt Donald Trump pénteken írta alá, és az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célozza.

Donald Trump amerikai elnök a félidős választások közeledtével felsorolta szerinte 25 legfontosabb eredményét. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy véget vetett a menekültek befogadásának, és hivatalos nyelvvé tette az angolt az Egyesült Államokban. Trump azt is eredményként említette, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette Irán urándúsító kapacitását, és kiemelte az amerikai kereskedelmi partnerekkel szemben bevezetett magas vámokat is.

Magas rangú kínai kereskedelmi küldöttség érkezett az Egyesült Államokba Hszi Csin-ping államfő jövő heti látogatása előtt. A miniszterelnök-helyettes vezette delegáció szerdáig gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyal az amerikai féllel. A kínai miniszterelnök-helyettes vasárnap az amerikai pénzügyminiszterrel és a kereskedelmi képviselővel is egyeztet.

Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése arról, hogy Washington fokozatosan növeli katonai jelenlétét a Dániához tartozó szigeten. Az egyezség értelmében az Egyesült Államok folyamatos katonai jelenlétet tarthat fenn, és megakadályozhatja, hogy vele szemben álló hatalmak érzékeny ágazatokba fektessenek be Grönlandon.

Figyelmeztető lövéseket adtak le a rendőrök pénteken a spanyolországi Ceutában, ahol több száz migránst próbáltak átszállítani a kikötőben kialakított új befogadóközpontba. A kijelölt gyülekezőhelyen a vártnál jóval nagyobb tömeg gyűlt össze, miközben több mint 3 ezer migráns hetek óta a város strandjain tartózkodik.