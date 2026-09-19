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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Megnyíltak két napra a ritkán látható magyar kastélyok, paloták, középületek a látogatók előtt – ítt a lista

Infostart / MTI

Szombat délelőtt kezdődött és vasárnap estig tart a Kulturális Örökség Napjai (KÖN) eseménysorozata, mely országszerte mintegy ötszáz programmal várja az érdeklődőket.

A kétnapos rendezvénysorozaton az egész ország területén templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak, kertek és más különleges örökségi helyszínek nyílnak meg a látogatók előtt, köztük számos olyan épület, amely ritkán látogatható.

Budapesten például a Sándor-palota, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Magyar Államkincstár épülete, vidéken pedig az acsai Prónay-kastély, a kőszegi Festetics-palota, a székesfehérvári Budenz-ház, a debreceni egykori Pénzügyi Palota, a pécsi Idrisz Baba türbéje, valamint a nagycenki Széchenyi-kastély is megnyitja kapuit.

A hétvégi kulturális eseménysorozat különböző helyszíneinek, sétáinak és programjainak részletes listája a KÖN honlapján, a www.oroksegnapok.gov.hu oldalon tekinthető meg.

Ha egy eseményhez regisztrációt kérnek, azt a szervezők minden esetben feltüntetik a weboldalon, megadva a regisztrációs felületet is.

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Kezdőlap    Belföld    Megnyíltak két napra a ritkán látható magyar kastélyok, paloták, középületek a látogatók előtt – ítt a lista

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