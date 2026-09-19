Fegyvereket nyomtatott és terrortámadásra készült egy rendőr Franciaországban

A gyanúsítottat, aki „egy erőszakos, radikális szélsőjobboldali ideológia követője”, augusztus 23-án, szolgálaton kívül egy nyilvános helyen tartóztatták le – mondta az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás. Egy, a szélsőjobboldali mozgalomhoz kötődő férfi értesítette a rendőrséget a gyanúsított terrorterveiről.

A meggyanúsított rendőr állítólag állami intézmények és a bűnüldöző szervek ellen tervezett merényletet.

A gyanúsított tíz éve dolgozott rendőrként, magányos, a rendőrségen belül ideológiai kapcsolatrendszer nélkül emberként ismerték.

A TF1 televízió értesülése szerint

a rendőrt többek között azzal gyanúsítják, hogy erőszakos támadásokat tervezett állami érdekek ellen, és 3D-nyomtatott fegyvereket gyártott.

A nyomozás feladata feltárni a pontos tervet és a kiválasztott célpontokat.

A rendőrt terrorcselekmény elkövetésére irányuló egyéni előkészülettel, valamint A vagy B kategóriájú fegyverek engedély nélküli gyártásával vagy kereskedelmével vádolták meg. Emellett terrorcselekménnyel kapcsolatosan fegyverek jogosulatlan birtoklása miatt is eljárás folyik ellene. A vizsgálóbíró az interneten közzétett tartalmak alapján online nyilvános kommunikáció útján terrorcselekményre való közvetlen felbujtással is vádat emelt ellene.

A szélsőjobboldali fenyegetést szoros figyelemmel követik a hatóságok - tudatta az országos terrorelellenes ügyészség (PNAT) februárban. „Ez a sokrétű fenyegetés az egyik legaggasztóbb jelenség a francia hírszerző szolgálatok és a külföldi partnerek szerint is, mivel nagyon dinamikusan terjed a közösségi oldalakon és a sötét web platformjain" – idézte forrását az AFP.