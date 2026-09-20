Tizenöten rollerrel száguldottak a belvárosban

A hazai KRESZ-szabályozás hiányában Siófok vezetése már 2022-ben saját kezébe vette a gyeplőt: szigorú rendeletük kitiltotta az elektromos rollereket a forgalomtól elzárt övezetekből, köztük a Fő térről, a sétányokról és a strandokról – írja a sonline.hu.

A kedden tartott ellenőrzés azonban azt mutatja, hogy a hatóságoknak még mindig bőven van tennivalójuk. A városőröknek ugyan jogukban állna akár 50 ezer forintos bírságot is kiszabni, most inkább csak oktattak: 15 felnőtt írásbeli, 2 fiatalkorú szabálysértő pedig szóbeli intőt kapott.

A razzia hálóján nemcsak a rolleresek akadtak fenn. Szabálytalankodó robogósokat is lekapcsoltak, és a köztéri hajléktalanokat is ellenőrizték – köztük egy állítólag Belgiumból idesodródott nőt is – írja beszámolójában a megyei portál.