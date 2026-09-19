Hajtóvadászat a másik erzsébetvárosi gyilkos után, elfogták az egyiket

A rendőrség honlapján olvasható közleményben azt írták, a VII. kerületi Akácfa utcában péntekre virradóra egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt.

A tájékoztatás szerint a BRFK emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek, és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket.

A 40 éves H. Richárdot elfogták, elszámoltatása emberölés gyanúja miatt folyamatban van. Társát, a 48 éves Rostás Zsoltot testi sértés gyanúja miatt elfogatóparancs alapján továbbra is keresik - tájékoztattak.