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Donald Trump amerikai (j) és Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi Nagy Népi Csarnok elõtt tartott fogadási ünnepségen 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Kínai vezetők érkeztek Washingtonba, szerdán jön a Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcs

Infostart / MTI

Egy kínai miniszterelnök-helyettes vezetésével gazdasági és kereskedelmi illetékesekből álló küldöttség indult el szombaton az Egyesült Államokba, ahová a jövő héten Hszi Csin-ping, az ázsiai ország államfője is elutazik, hogy találkozzon Donald Trumppal.

A Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes vezette delegáció az államfő érkezéséig, szerdáig folytat konzultációkat az amerikai féllel a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági és kereskedelmi kérdésekről a kínai kereskedelmi minisztérium szombati közleménye szerint.

A hétvégén Ho Li-fenget fogadja Scott Bessent pénzügyminiszter. Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint a megbeszélések középpontjában a mesterséges intelligencia kérdése áll majd, de szó lesz például Kína ritkaföldfém-készleteinek kérdéséről is.

Hszi Csin-ping kínai államfő szerdán érkezik Washingtonba, ami Kína vezetőjének több mint egy évtizede első állami látogatása.

Magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők azt mondták, hogy Donald Trump személyesen üdvözli a kínai elnököt a Washington melletti Andrews légitámaszponton. Ez meglehetősen szokatlan, tekintette arra, hogy Donald Trump általában a Fehér Házban fogadja az országba érkező külföldi vezetőket.

A következő napokban a két elnök várhatóan többször tárgyal egymással.

Hszi Csin-ping legutóbb 2015 szeptemberében járt állami látogatáson az Egyesült Államokban, Barack Obama elnöksége idején.

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