Kínai vezetők érkeztek Washingtonba, szerdán jön a Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcs

A Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes vezette delegáció az államfő érkezéséig, szerdáig folytat konzultációkat az amerikai féllel a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági és kereskedelmi kérdésekről a kínai kereskedelmi minisztérium szombati közleménye szerint.

A hétvégén Ho Li-fenget fogadja Scott Bessent pénzügyminiszter. Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint a megbeszélések középpontjában a mesterséges intelligencia kérdése áll majd, de szó lesz például Kína ritkaföldfém-készleteinek kérdéséről is.

Hszi Csin-ping kínai államfő szerdán érkezik Washingtonba, ami Kína vezetőjének több mint egy évtizede első állami látogatása.

Magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők azt mondták, hogy Donald Trump személyesen üdvözli a kínai elnököt a Washington melletti Andrews légitámaszponton. Ez meglehetősen szokatlan, tekintette arra, hogy Donald Trump általában a Fehér Házban fogadja az országba érkező külföldi vezetőket.

A következő napokban a két elnök várhatóan többször tárgyal egymással.

Hszi Csin-ping legutóbb 2015 szeptemberében járt állami látogatáson az Egyesült Államokban, Barack Obama elnöksége idején.