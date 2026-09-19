Tényleg károsíthatják az egészséget az ijesztő filmek?

„A thrillerek, horrorfilmek vagy izgalmas tévéműsorok nézése növelheti a kortizolszintet és a stresszhormonokat a »harcolj vagy menekülj« reakció révén, ami a szervezet természetes reakciója az észlelt fenyegetésekre vagy stresszre” – írja Azza Halim szakpszichológus véleménye nyomán a femcafe.hu.

Habár az ember tudatában van annak, hogy amit néz, az nem a valóság, a testünk nem érzékeli, hogy a fenyegetés igazi-e, vagy sem, és ugyanazt a reakciót fogja belőle kiváltani. Horrorfilm nézése közben ugyanazokat a tüneteket tapasztalhatjuk, mint egy valós stresszhelyzetben:

heves szívdobogást, megnövekedett pulzusszámot és vérnyomást, valamint szapora légzést; mindez arra késztetheti az idegrendszert, hogy kortizolt, valamint adrenalint és noradrenalint szabadítson fel.

A kortizol egy hormon, amely kritikus fontosságú a szervezet számára. A kortizol reggel emelkedik, hogy felébresszen minket és fenntartsa az energiaszintünket egész nap, és „stresszhormonként” is ismert, mivel akkor szabadul fel, amikor az agy potenciális fenyegetést érzékel. Így elméletileg leküzdhetjük a fenyegetést, vagy elmenekülhetünk előle. Ez a folyamat a szervezet különböző rendszereit érinti , a szív- és érrendszertől a bélrendszeren át az immunrendszerig.

„A kortizolszint ilyen kiugrása rövid életű, és egyeseknél adrenalinlöketet okozhat a nézés alatt és közvetlenül utána, ami élvezetes lehet, mivel a testük gyorsan visszatér ellazult állapotba, amint a feszültség vagy a félelem elmúlt” – mondta Azza Halim.

Általában a legtöbb embernek nem kell tartania az ijesztő filmek, tartalmak alkalmankénti fogyasztásától,

akiket azonban az ilyesmi különösen zavar, annál tartós hatások is jelentkezhetnek, például alvászavart és szorongást.

Ha a szervezetünkben már krónikusan magas a kortizolszint, az életünkben előforduló egyéb stresszorok, például a megterhelő munkahelyi vagy iskolai kötelezettségek, a mentális egészségügyi problémák, például a szorongás, vagy a világban zajló negatív események miatt, a stresszes szórakozás súlyosbíthatja azt.

Mivel azonban mindenkinél más és más vált ki stresszt, illetve máshogy reagál rá, így érdemes stratégiát kidolgozni a kortizolszint-csúcsok minimalizálására a nap folyamán, és akár orvossal is konzultálni, ha folyamatosan feszültnek, stresszesnek érezzük magunkat, érezzük magunkon a magas kortizolszint tüneteit.