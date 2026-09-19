ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrautó zárja le az úttestet a Pest vármegyei Jászfényszaru határában 2026. július 25-én, ahol két autó frontálisan ütközött. A balesetben az egyik sofőr súlyos, négy utasa pedig könnyebb sérülést szenvedett. A másik jármű vezetője a helyszínen meghalt.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Rendőrségi hajsza élesben a Bakonyban – videó

Infostart

Bukósisak, világítás és jogosítvány nélkül menekült az egyenruhások elől egy motoros a Bakonyban.

A zirci járőrök szeptember 16-án este, egy bakonyi kistelepülésen figyeltek fel egy kivilágítatlan segédmotor-kerékpárra. A motoros a rendőröket észlelve azonnal menekülni kezdett, és a 82-es számú főút felé vette az irányt – számolt be róla az origo.hu.

A hajsza közben a motoros egy pillanatra megállt, gyorsan letette az utasát, majd egyedül száguldott tovább.

Mint kiderült, a 19 éves sofőrnek nemcsak a lámpája hiányzott: bukósisak nélkül, a közlekedési szabályokat sorra megszegve száguldozott, ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezett.

A rendőrök végül rövid időn belül utolérték és elfogták a férfit, majd az utasával együtt előállították a kapitányságra. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a motoros ellen eljárás indult.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rendőrségi hajsza élesben a Bakonyban – videó

rendőrség

bukósisak

üldözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eldőlt Grönland sorsa, Donald Trump bejelentést tett a sziget jövőjéről

Eldőlt Grönland sorsa, Donald Trump bejelentést tett a sziget jövőjéről
„Örök időkre szóló” megállapodást írtak alá Donald Trump amerikai elnök szerint: úgy tűnik, az Egyesült Államok már nem akarja magához csatolni a kulcsfontosságú szigetet, viszont hatalmas katonai bázist épít ott. A dán és a grönlandi autonóm kormány is megerősítette az egyezség hírét. A megállapodást a jövő héten New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű plenáris hetén írják alá.
 

Kanada az EU társult tagja lehet – de mit szólnak ehhez a tagállamok?

autópályák
Hivatalos kormányzati tájékoztatást vár az MKIF a koncessziós szerződés megszüntetéséről

 

„Megadom a számlaszámot” – Magyar Péter ultimátumot adott Mészáros Lőrincnek

Jön a „zöldőrség”, leszámolnak az autópálya-koncessziók 20 ezer milliárd forintos közpénzszivattyújával, kiszorítják a hazai sportéletből a politikusokat

Fidesz: a Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a gyorsforgalmi úthálózat jövőjét

Így szorítja ki a sportból a politikusokat a Tisza-kormány – a részletek

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

A pénteki bejelentéseket elsősorban a Tisza-kormány elszámoltatási és intézményi átalakítási lépései határozták meg, miközben több korábbi állami szerződés, beruházás és támogatás ügye is újra napirendre került. A kabinet az autópálya-koncesszió felszámolásától a vagyonvisszaszerzési eljárásokon át az állami ellenőrzési rendszerek átszabásáig több fronton lépett, szombat reggel pedig már a közlekedési és területfejlesztési döntés-előkészítés átalakításáról érkezett új bejelentés. Legfontosabb belpolitikai híreink a hétvégén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Európai futballparádé: nagy meccsek sora vár ránk a mai szombaton

Európai futballparádé: nagy meccsek sora vár ránk a mai szombaton

A mai szombat igazi futballünnepet ígér Európában: az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban is rangadók sora vár a szurkolókra.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Denmark reach deal over Greenland after Trump annexation threats

US and Denmark reach deal over Greenland after Trump annexation threats

Trump says the agreement will give the US "permanent control over security, and all other needs, in Greenland", though specifics have not been confirmed by Danish officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 19. 08:25
Lángolt az egész autókereskedés, miután kigyulladt egy furgon Karcagon
2026. szeptember 19. 08:10
Teljesen lezárták az M0-st egy időre, csak lassan indul meg a forgalom
×
×