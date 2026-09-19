Rendőrségi hajsza élesben a Bakonyban – videó

A zirci járőrök szeptember 16-án este, egy bakonyi kistelepülésen figyeltek fel egy kivilágítatlan segédmotor-kerékpárra. A motoros a rendőröket észlelve azonnal menekülni kezdett, és a 82-es számú főút felé vette az irányt – számolt be róla az origo.hu.

A hajsza közben a motoros egy pillanatra megállt, gyorsan letette az utasát, majd egyedül száguldott tovább.

Mint kiderült, a 19 éves sofőrnek nemcsak a lámpája hiányzott: bukósisak nélkül, a közlekedési szabályokat sorra megszegve száguldozott, ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezett.

A rendőrök végül rövid időn belül utolérték és elfogták a férfit, majd az utasával együtt előállították a kapitányságra. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a motoros ellen eljárás indult.