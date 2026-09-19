Magyar Péter bejelentése Pécsett: lehet, hogy a kormány rendezi meg a Békemenetet

Magyar Péter Pécsre autózott szombat délután, őszi országjárása állomásán.

Felidézte, a Tusványoson Orbán Viktor azt mondta, 133 nap után falnak megy a Tisza-kormány; jelentette, 133 napja miniszterelnök, de nem ez a lényeg, bár reggelig sok idő van még.

Látja viszont, „mi van a másik oldalon”, nincsenek állami források, falubuszok a Békemenetre, amelyet most már meg sem szervez a jobboldal. Az eseményt viccből

végemenetnek,

mégsemenetnek,

lejtmenetnek

nevezte, és felvetette, lehet, hogy márciusban volt az utolsó, de azon is gondolkodtak Ruff Bálint kancelláriaminiszterrel, hogy a kormány szervezi meg október 23-án, a forradalom 70. évfordulóján, hirdetés, utalvány és buszoztatás nélkül.

Felidézte ígéretét, hogy minden másképp lesz a választások után, és szerinte így is van, a magyar emberek éltek az utolsó eséllyel, ahogy a magyar labdarúgó-válogatottnak is voltak ilyen utolsó esélyei pro és kontra.

Rámutatott, Szeged után Pécs lett április 12-én az ország második legtiszásabb városa.

Rendszeresen egyeztet a képviselőkkel, az itteniekkel is, mindegyiküknek pontos problémamegjelöléssel kell érkeznie, hogy minél gyorsabban valódi megoldásokat tudjanak találni. Független polgármesterekkel is találkozik, egyeztet a kormányfő elmondása szerint.

Emlékeztetett, Páva Zsolt egykori fideszes polgármester hatalmas, 10 milliárdos hitellel hagyta hátra a városvezetést, de a város józan gazdálkodással visszafizette adósságát, mígnem

jött a szolidaritási adó, amely megint két vállra fektette a várost. Magyar Péter bejelentette, ennek az adónak egy részét a kormány el fogja engedni.

Az önkormányzatoknak önállóságot ígért, nem csupán döntésekben, de pénzügyekben is, ehhez viszont még hosszú egyeztetési folyamatra van szükség.

Megígérte, rendberakják a vonatközlekedést Budapest felé, ahogy a komlói és tiszaújvárosi-miskolci szárnyvonalat már visszaadták az utasoknak. E helyütt hosszabban magasztalta Vitézy Dávidot, aki akár éjjel kettőkor is dolgozik vasútszerelmes miniszterként, a kormány számára „óriási nyereségként”.

A megyei önkormányzatok, „kádertemetők” ügyére is kitért, törölték a költségtérítéseket és a betervezett fizetésemeléseket is. Rögzítette: senki nem akarja a megyéket megszüntetni, büszke arra, hogy átléptünk a XXI. századba, nem alispánokra vagy vármegyékre van szükség. Jelezte, a közigazgatásban jelentős költséghatékonysági változások jönnek január 1-től, és meg fognak erősödni bizonyos szakhatóságok (például környezetvédelmi főhatóság is létrejön).

Megerősítette: elindítják a Szent István-program első fázisát, amely alapján 10 településenként 1-1 milliárd forintot osztanak ki projektekre, az egyik mikrotérség Harkány, épp Baranyában.

Szót ejtett a szociális dolgozók pénteki demonstrációjáról is, ahol kiment a tüntetők közé az utcára, és megegyeztek, hogy jövő héten tárgyalás jön, még úgy is, hogy a rá vigyázó egyenruhások ennek nem igazán örültek, hisz adott esetben nem volt teljes biztonságban a miniszterelnök.

Jelezte:

nincs elfelejtve az Út a börtönbe program sem, és érzékeli a türelmetlenséget,

de leszögezte, mindennek megvan a módja, a rendelt ideje, jogállami megoldások alapján fognak eljárni, megteremtették a jogszabályi környezetet, helyreállították az érintett intézmények függetlenségét, és felállt a vagyon-visszaszerzési hivatal (NVVH) is. Figyelmeztetett: napokon belül új legfőbb ügyész lesz Magyarországon, akinek a személyére az államfő tesz javaslatot. Szerinte a Fidesz NVVH-kritikája arról szól, hogy van félnivalója, egyébként pedig már meg is kezdődött a vagyonvisszaszerzés az M6-os Pest megyei szakasza esetében, ahol a koncesszió értéke 150-ről 50 milliárd forintra csökkent. Ezt követően részletesen ismertette a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón elhangzott sztrádakoncessziós problematikát. RÉSZLETEK

Sürgette, az elszámoltatott vállalatok működjenek együtt az állammal.

23 ezer milliárd forint nagyságrendjét érzékeltette:

177 100 kilométer lenne 20 ezresekben ez az összeg, az egyenlítő 4,4-szerese

138 km-es oszlop lenne a pénz bankjegyekben, a Mount Everest 15-szöröse

ha minden nap 1 millió forintot költenének, 63 ezer évig költhetnék

3,2 millió magyar vehetne új kocsit

287 ezer új (80 milliós) lakás is kijön a pénzből

35 évig minden percben 1 millió forintot termel ez a koncesszió, ha változatlan marad.

Mészáros Lőrinc vagyonának mértékét (1700 milliárd forint) is érzékeltette:

4-szer akkora, mint az angol királynőé

havi 10 milliós költéssel 14 575 évig ellehetnének

gazdagabb, mint Paul McCartney, Madonna, Martin Scorsese, Mick Jagger, Brad Pitt, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio együttvéve

a pénze ötforintosokban 9 milliónál is több tonna lenne, ez Chile 3 éves réztermelése, 71 029 New York-i Szabadság-szobor kijön belőle.

Ekkor Magyar Péter Várkonyi Andreához, Mészáros Lőrinc feleségéhez szólt: semelyik maffiafilmnek sem az első percei a legizgalmasabbak, a Fidesznek és a Cosa Nostrának is ugyanaz lesz a vége, további párhuzam szerinte, hogy a Cosa Nostra is reptér- és autópálya-üzemeltetéssel kezdte, így fonódtak össze a politikával.

Azt kérte az emberektől, álljanak a hatóságok mellé, a bűnüldözés és különösen az NVVH mellé, mert ez „az utolsó utáni esély”, egy ország függetlensége nem csupán a védelmi képességein múlik, hanem a költségvetési erején is.

Beszéde alkonyán jelezte, szeretne belenézni tudni az emberek szemébe egy vagy több év múlva is, és golyóálló mellény, valamint rendőri segítség nélkül megy majd az emberek közé, felnőttként szeretné kezelni a magyarokat.

Szónoklata végén megköszönte a Tisza-szigetek munkáját, hisz ezek voltak a titkai a választási sikernek Magyar Péter említése szerint. (Az ő vezetésük október elsejére állhat össze.) Egy szimpatizánsának pedig azt üzente, megpróbál naponta egy órával többet aludni, mint eddig.

Jövő szombaton Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása, de a miniszterek is járják az országot ezekben a hetekben.