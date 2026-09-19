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Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

Trump aláírta: Putyint is korlátozzák, Zelenszkij üdvözli a lépést

Infostart / MTI

Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati üzenetében, amelyben köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a törvény elfogadásához.

Az amerikai képviselőház által csütörtökön elfogadott, és a Donald Trump által pénteken elfogadott törvényt mások mellett a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus párti szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét viseli.

„Lindsay emlékének a legméltóbb tiszteletadás az lesz, ha a törvény rendelkezéseit teljes körűen és a lehető leggyorsabban végrehajtják. A béke, valamint a háború által előidézett valamennyi probléma felszámolása pedig a legnagyobb jutalom lesz mindenki számára, aki segít nekünk nyomást gyakorolni Oroszországra a háború lezárása érdekében” – írta közösségi oldalain az ukrán elnök.

Lindsey Graham mindig azt mondta, amikor Ukrajnában járt: nagyon fontos, hogy szigorítsák a szankciókat, keressék a békéhez vezető utat, és ne enyhítsék az Oroszországra nehezedő nyomást – emlékeztetett Zelenszkij.

„Főként azoknak az országoknak szólt ez, amelyek orosz olajat vásároltak, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak Oroszországnak, valamint arról döntöttek, hogy újra létrehozzák a szokásos üzleti kapcsolatokat a (Vlagyimir) Putyin (orosz elnökhöz) és a háborúhoz kötődő orosz vállalatokkal” – tette hozzá.

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Kezdőlap    Külföld    Trump aláírta: Putyint is korlátozzák, Zelenszkij üdvözli a lépést

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