Trump aláírta: Putyint is korlátozzák, Zelenszkij üdvözli a lépést

Az amerikai képviselőház által csütörtökön elfogadott, és a Donald Trump által pénteken elfogadott törvényt mások mellett a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus párti szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét viseli.

„Lindsay emlékének a legméltóbb tiszteletadás az lesz, ha a törvény rendelkezéseit teljes körűen és a lehető leggyorsabban végrehajtják. A béke, valamint a háború által előidézett valamennyi probléma felszámolása pedig a legnagyobb jutalom lesz mindenki számára, aki segít nekünk nyomást gyakorolni Oroszországra a háború lezárása érdekében” – írta közösségi oldalain az ukrán elnök.

Lindsey Graham mindig azt mondta, amikor Ukrajnában járt: nagyon fontos, hogy szigorítsák a szankciókat, keressék a békéhez vezető utat, és ne enyhítsék az Oroszországra nehezedő nyomást – emlékeztetett Zelenszkij.

„Főként azoknak az országoknak szólt ez, amelyek orosz olajat vásároltak, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak Oroszországnak, valamint arról döntöttek, hogy újra létrehozzák a szokásos üzleti kapcsolatokat a (Vlagyimir) Putyin (orosz elnökhöz) és a háborúhoz kötődő orosz vállalatokkal” – tette hozzá.