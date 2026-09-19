Jézus-korabeli fürdőt találtak egy építkezésen, egy parkban állítják majd ki

A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt, 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből – írta meg az Izraeli Régészeti Hatóság.

A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kirjat Gat új, Kármé Gat nevű lakónegyedébe, és egy parkban állítják ki – számolt be róla a 24.hu.

Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas daruval, gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel négy méteres volt, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt.