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Vitézy Dávid és Magyar Péter a Baross Gábor Terv bejelentésén
Nyitókép: Magyarország Kormánya

Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat

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ELŐZMÉNYEK

A kormányhatározat szerint feltűnően értékaránytalan és jogilag súlyosan aggályos a koncessziós szerződés és annak módosítása, ezért (az autópálya-üzemeltetés és a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságának fenntartása mellett) Vitézy Dávidnak tárgyalnia kell a koncesszorokkal, és ha ez sikertelen, javaslatot kell tennie a koncessziós szerződés megszüntetésére.

Egy 23 ezer milliárd forintos szerződés sorsa a tét: a Tisza-kormány elszánta magát, hogy véget vet az Orbán-kormány által 2057-ig, vagyis 2022-ben 35 évre megkötött autópálya-koncesszori szerződésnek.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormányhatározat, amely szerint az autópálya-üzemeltetés és a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságának fenntartása mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek tárgyalásokat kell kezdeményeznie az autópálya-koncesszorral, és rendezni kell a magyar államot gazdaságilag hátrányosan érintő helyzetet, a tárgyalások sikertelensége esetén pedig javaslatot kell tennie „a jogviszony lezárására”, vagyis a koncessziós szerződés megszüntetésére.

A címe: „A Kormány 1310/2026. (IX. 18.) Korm. határozata az autópálya-koncessziós szerződés megszüntetéséről”.

A határozat szövege szerint „A Kormány

1. megállapítja, hogy a Magyar Állam mint koncesszióba adó és a THEMIS Magántőkealap, a KONZUM PE Magántőkealap, az OPUS New Way Magántőkealap, az OPUS Bridge Magántőkealap, a CRONUS Magántőkealap, a VESTA Magántőkealap, a VIA Magántőkealap mint koncesszorok között 2022. május 17. napján létrejött

autópálya-koncessziós szerződés és annak módosításai olyan súlyos magyar és európai uniós jogi aggályokat vetnek fel, amelyek a koncessziós szerződés jogszerűségét érintik, továbbá felmerül a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága is,

ezért – az autópálya-üzemeltetés és a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságának fenntartása mellett – biztosítani szükséges a jogszerűséget és a Magyar Állam számára gazdaságilag hátrányos helyzet rendezését;

2. az 1. pontban foglaltakra tekintettel felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy

tájékoztassa a koncesszort és a koncessziós társaságot a Magyar Állam koncessziós szerződéssel kapcsolatos jogi és gazdasági álláspontjáról, illetve kezdeményezzen tárgyalásokat az 1. pont szerinti cél elérése érdekében, és azok sikertelensége esetén tegyen intézkedési javaslatot a Kormány számára a jogviszony lezárására.”

Szombat reggel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ezt üzente az autópálya-koncesszoroknak: „A 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van”.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán közölte, hogy a kormány véget vet az „autópálya-koncessziós közpénzszivattyúnak”, majd a kormányzati sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az MKIF Zrt.-t érintően született egyes döntések kormányzati ciklusokon túlmenően, évtizedekre próbálták volna meghatározni Magyarország mozgásterét. Ezért tájékoztatása szerint a szerződést a kormány megszünteti, és feljelentést tesz az ügyben.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra mutatott rá, hogy

nem is valódi koncesszióról van szó, ugyanis az állam minden kockázatot átvállalt az MKIF-től.

Jogellenesnek nevezte nevezte egyúttal, hogy az előző kormány 8 ezer milliárd forinttal 25 900 milliárdra emelte a gyorsforgalmi utak üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.-nek járó összeget. A 2022-ben megkötött szerződés és annak módosítása az uniós és a magyar jogba ütközik, a megszüntetésig a Magyar Közút végezné az MKIF Zrt. kezelésében álló autópálya-hálózat üzemeltetését.

„Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. figyelemmel kísérte a miniszterelnök bejelentését a koncessziós szerződés megszüntetéséről, és várja az erről szóló hivatalos, írásos tájékoztatást” – közölte a társaság pénteken, a kormányzati sajtótájékoztató után.

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Kezdőlap    Belföld    Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat

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Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat – részletek

Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat – részletek
A kormányhatározat szerint feltűnően értékaránytalan és jogilag súlyosan aggályos a koncessziós szerződés és annak módosítása, ezért (az autópálya-üzemeltetés és a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságának fenntartása mellett) Vitézy Dávidnak tárgyalnia kell a koncesszorokkal, és ha ez sikertelen, javaslatot kell tennie a koncessziós szerződés megszüntetésére.
 

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