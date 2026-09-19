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Nyitókép: MTI/EPA/Maria Senovilla

Kézigránátok voltak a kocsi aljára szerelve

Infostart / MTI

A férfi Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel.

Két kézigránátot találtak egy 25 éves magyar állampolgár autójának alvázára rögzítve a horvát hatóságok a Slavonski Samac-i határátkelőnél – közölte szombaton a rendőrség.

A férfi Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot.

A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta bevinni őket.

A férfi ellen fegyverek és robbanóanyagok tiltott birtoklásának, előállításának és beszerzésének gyanúja miatt tettek büntetőfeljelentést a szlavónbródi (Slavonski Brod) ügyészségen, majd őrizetbe vették.

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